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≡ Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ резко увеличился в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41902
Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ резко увеличился в Костанайской области
Отправлено: 11.07.21 - 11:49
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В субботу, 10 июля, в Костанайской области зарегистрирован 81 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,46%. В течение последней недели в регионе выявляли 53-54 случая за сутки, темп прироста был на уровне 0,30% - 0, 31%.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
196
Re: Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ...
Отправлено: 11.07.21 - 11:49
#1
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Цитата:
Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ резко увеличился в Костанайской области



В Костанайской области увеличиваются темпы вакцинации. Если две недели назад процедуру ежесуточно проходили в среднем две тысячи человек, то сейчас эта цифра почти в 3 раза выше, рассказывает корреспондент «Хабар 24» 09.07.2021

Прививки

ну што ш :lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7566
Re: Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ...
Отправлено: 11.07.21 - 12:29
#2
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Цитата:
10 июля заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 40,

Сколько из них вакцинированных кто-нибудь скажет?
Дыма без огня не бывает... Люди не будут говорить о больных вплоть до тяжелого состояния после вакцинации... и в Костанае, и в Затобольске.
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В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7592
I
§ Imago
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
17
Re: Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ...
Отправлено: 11.07.21 - 15:44
#4
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Количество вакционированных растет, новых случаев заражения тоже. Почему?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7566
Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ резко увеличился в Костанайской области
Отправлено: 11.07.21 - 17:13
#5
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Валентин:
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Особенность №6 для привитых вообще не вселяет надежду(
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