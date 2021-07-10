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≡ К больному для многих вопросу о вакцинации
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41902
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 14:49
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И. В. Коновалов: \"Вакцины как инструмент здоровья в XXI веке\" Смотрите слушайте беседу с врачом-инфекционистом, кандидатом медицинских наук, доцентом РНИМУ им. Пирогова Иваном Вячеславовичем Коноваловым. Просто и понятно про вакцинацию, причины, последствия и зачем она нужна.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14132
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 23:35
#15
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Цитата:
N0name:
Твой ответ примерно такой

Да, действительно. Я с твоего ракурса как-то не посмотрел. Ну пусть так и останется. Но ты можешь только первое предложение перечитывать, чтобы понять - вся суть в нём. Ну не учить же мне тебя, верно? А то же ещё хуже можно сделать.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
196
Re: К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 23:42
#16
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Цитата:
Victor Yang:
Ну не учить же мне тебя, верно?

верно, училка у тебя ещё не выросла.

Цитата:
Victor Yang:
А то же ещё хуже можно сделать

ты как пример? заметно
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
196
Re: К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 00:41
#17
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чой то наш гкхм... биолог молчит :lol: . Может оспорит ->Люк Антуан Монтанье или он для нее тоже не авторитет?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14132
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 10:37
#18
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Цитата:
N0name:
Может оспорит ->Люк Антуан Монтанье или он для нее тоже не авторитет?

Включаем критическое мышление и смотрим чем этот человек занимался последние 20 лет:
Цитата:
В 2000-х Монтанье увлёкся псевдонаучной концепцией Жака Бенвениста (фр. Jacques Benveniste) о «памяти воды». Развивая идею Бенвениста, Монтанье высказал идею о том, что ДНК излучает низкочастотные электромагнитные волны, которые модифицирует воду и эта вода передаёт генетическую информацию другим организмам, и проводит исследования с целью доказать это. Он придерживается идеи, что гомеопатические разведения ДНК также излучают электромагнитные волны, и хочет использовать их для диагностики хронических заболеваний[8].

Монтанье также пропагандировал антинаучные методы лечения СПИДа биодобавками и антиоксидантами. Высказывания Монтанье с радостью подхватили ВИЧ-диссиденты[8].

В конце 2000-х годов Монтанье вышел на пенсию и уехал исследовать «излучение ДНК» в Китае, где ему было предоставлено соответствующее финансирование[9].

В 2009 году Монтанье объявил об открытии механизма «воспроизводства ДНК» посредством «квантового отпечатка», который подпадает под определение квантовой телепортации[9][10]. Научное сообщество отнеслось к его заявлению с недоверием, учёные потребовали в доказательство его слов раскрыть все данные исследования (в статье DOI:10.1007/s12539-009-0036-7 он описан только в общих чертах), а получив отказ, некоторые учёные обвинили Монтанье в шарлатанстве[10].

В 2010 году Монтанье заявил о причине аутизма в излучении ДНК бактерий, которое через запомнившую это излучение воду вызывают аутизм. На изучение этой противоречащей известным научным данным концепции Монтанье получил грант в Институте изучения аутизма в Сан-Диего в США (ARI). Это его заявление вызвало возмущение специалистов. Эксперты выразили опасения, что его высокий статус нобелевского лауреата ослепляет инвесторов, что приведёт к бессмысленному расходованию средств на исследование альтернативных науке методов[8].

В мае 2012 года Монтанье участвовал в съезде антивакцинаторов, после чего 35 нобелевских лауреатов выступили против руководства Монтанье африканским центром борьбы со СПИДом в Камеруне (англ. Chantal Biya International Reference Centre), возмущённые его поддержкой антивакцинаторских движений и псевдонаучными идеями. Монтанье вступил в должность руководителя центра в марте 2012 года и вскоре добавил в план исследований в качестве «ключевого проекта» свою тему детектирования ВИЧ электромагнитными волнами в обход научного совета центра, распущенного во время реорганизации и не воссозданного[11].

В 2014 году Монтанье организовал семинар адептов памяти воды, гомеопатов и сторонников других псевдонаучных концепций в здании ЮНЕСКО, где располагается его офис главы Всемирного фонда исследований и борьбы со СПИДом (англ. World Foundation for AIDS Research and Prevention). Американский блогер Энди Льюис (Andy Lewis) обвинил Монтанье в увлечении, а Юнеско — в поддержке псевдонауки, в результате общественного резонанса представитель ЮНЕСКО публично открестился от собрания псевдоучёных, объяснив, что оно организовано Монтанье и его фондом, а не ЮНЕСКО[12].

В апреле 2020 Монтанье заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет искусственное происхождение[13].

Крупные учёные критикуют Монтанье за поддержку антивакцинаторства и отход от научных позиций. Он возражает, называя критику «персональными нападками», «ложью» и «гнусной кампанией»[11].

Некоторые ненаучные концепции Монтанье[11]:

вода сохраняет «память» о патогенах, которых в ней больше нет;

участки ДНК патогенов излучают электромагнитные волны, которые могут быть использованы для диагностики заболеваний;

антиоксиданты и пищевые добавки стимулируют иммунитет, что может помочь людям бороться со СПИДом.

Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
196
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 11:55
#19
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Цитата:
Victor Yang:

ты уже биологом стал и пол сменил? Цитата:
Victor Yang:
Включаем критическое мышление и смотрим чем этот человек занимался последние 20 лет:

критический мыслитель,это называется кописта с инета. За себя прежде ответь

[Исправлено: Тимур Гафуров, 11.07.2021 - 12:38]
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
196
Re: К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 12:15
#20
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Коновалов Иван Вячеславович - КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ У ДЕТЕЙ ПФ РНИМУ ( Российский национальный исследовательский медицинский университет) ИМ. Н.И. ПИРОГОВА

Доце́нт — учёное звание и должность преподавателей высших учебных заведений (реже — сотрудников научных учреждений), выполняющих функцию университетских лекторов или другую педагогическую работу сопоставимого уровня
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
115
Re: К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 14:43
#21
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Цитата:
Victor Yang:
по моим наблюдениям, за вакцинацию выступают грамотные и образованные люди. Максимум - они сомневаются. А активно против - как раз представители профессий, где образование особо не требуется


Мне кажется, что этот вопрос не зависит от грамотности и образованности, ответ на него находится в совершенно иной плоскости. Тут больше то, что некоторые люди склонны к мистике, им нравятся теории заговоров, легко внушаемые. Это как в сектах - далеко не все их члены состоят из представителей профессий, где не требуется грамотность и образованность. Антиваксеры, можно сказать, что это практически та же секта.

И ещё важным моментом является степень доверия населения власти. Там, где эта степень высокая, темпы вакцинации соответствующие, там, где население не доверяет властям, там соответствующее положение с вакцинацией (за исключением крайне тоталитарных или автократических стран).
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7284
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 14:54
#22
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Цитата:
Mr_negotive:
люди склонны к мистике

Да это в прошлом веке мистика была. Сегодня соц. сети и блогеры разные. Насмотрются всякого и начинают потом с уверованием в "истину", тот бред дальше распространять.
Цитата:
Mr_negotive:
И ещё важным моментом является степень доверия населения власти.

Согласен, запретами и насильственной вакцинацией (должна быть добровольной, по собственному выбору) результата не добьёшся.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
196
Re: К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 15:16
#23
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КАРАНТИН КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
115
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 15:21
#24
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Цитата:
elektron:
elektron

"запретами и насильственной вакцинацией (должна быть добровольной, по собственному выбору) результата не добьёшся"

Пожалуй, уже не соглашусь с этим утверждением. Вариантов два - или все переболеют, или все вакцинируются. В первом случае, исходя из соотношения заболеваемости и летальности, число жертв будет сопоставимо с погибшими во Второй мировой войне. И это будут в основе своей люди в возрасте и из иных групп риска. Во втором случае есть риски побочных осложнений, которые не сопоставимы с рисками от развития ситуации по первому сценарию. Пройдет вакцинация без сучка и задоринки? Уверен уже, что нет.

К вопросу о принудительной вакцинации.
Конечно же, она должна быть, если учесть, что "антиваксеры" у нас своих целей и задач фактически добились - посеяли зерно сомнения на разные вкусы, предоставив вариации всевозможных теорий и "обоснований", почему вакцинация не нужна или нужна, но другая. Большинство пришло к выводу, что лучше не "испытывать судьбу" и не вакцинироваться.

Что делать в такой ситуации? Опять вариантов несколько - или пустить всё на самотёк, и ждать последствий, или применять аппарат принуждения, или задействовать механизм стимулирования. Практика показывает, нам свойственен второй вариант этого или. По сути же этот вопрос сводится к этому - оправдывает ли цель задействованные средства?

[Исправлено: Mr_negotive, 11.07.2021 - 15:24]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14132
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 15:35
#25
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Цитата:
Mr_negotive:
Мне кажется, что этот вопрос не зависит от грамотности и образованности, ответ на него находится в совершенно иной плоскости. Тут больше то, что некоторые люди склонны к мистике, им нравятся теории заговоров, легко внушаемые.

Ну так образованные (не только по диплому которые) и грамотные люди умеют обрабатывать поступающую информацию и не верят во всякую чушь.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
196
Re: К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 15:38
#26
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COVID-19:The Zhe Great Reset

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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7284
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 15:38
#27
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Цитата:
Mr_negotive:
Что делать в такой ситуации?

Я как то в другой ветке об этом писал, что в принципе нужно глобальное вакцинирование. Иначе вирус будет мутировать и дальше, что в итоге может привести к ситуации, что вирус мутирует до такой степени, что и вакцинированные окажутся под угрозой заражения и в лучшем случае вакцину придётся "подводить" по параметрам или новую "изобретать". Хотя если её (вакцину) всё равно выливать в ведро, а колоть солевой раствор или просто воду. То от такой вакцинации тоже толку мало будет.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10340
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 15:42
#28
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Цитата:
Victor Yang:
Короче в двух словах. Эксперты, врачи, ученые в телеке говорят надо маски, вакцины по-другому мы все умрем.
Два блогера три класса образования но с подвешаным языком говорят вакцина это зло . Ну выбирайте!)))
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