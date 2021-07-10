Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
К больному для многих вопросу о вакцинации
К больному для многих вопросу о вакцинации
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41902
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 14:49
И. В. Коновалов: \"Вакцины как инструмент здоровья в XXI веке\" Смотрите слушайте беседу с врачом-инфекционистом, кандидатом медицинских наук, доцентом РНИМУ им. Пирогова Иваном Вячеславовичем Коноваловым. Просто и понятно про вакцинацию, причины, последствия и зачем она нужна.
Читать новость
Читать новость
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 23:35
Цитата:
Да, действительно. Я с твоего ракурса как-то не посмотрел. Ну пусть так и останется. Но ты можешь только первое предложение перечитывать, чтобы понять - вся суть в нём. Ну не учить же мне тебя, верно? А то же ещё хуже можно сделать.
N0name:
Твой ответ примерно такой
Твой ответ примерно такой
Да, действительно. Я с твоего ракурса как-то не посмотрел. Ну пусть так и останется. Но ты можешь только первое предложение перечитывать, чтобы понять - вся суть в нём. Ну не учить же мне тебя, верно? А то же ещё хуже можно сделать.
Re: К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 23:42
Цитата:
верно, училка у тебя ещё не выросла.
Цитата:
ты как пример? заметно
Victor Yang:
Ну не учить же мне тебя, верно?
Ну не учить же мне тебя, верно?
верно, училка у тебя ещё не выросла.
Цитата:
Victor Yang:
А то же ещё хуже можно сделать
А то же ещё хуже можно сделать
ты как пример? заметно
Re: К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 00:41
чой то наш гкхм... биолог молчит . Может оспорит ->Люк Антуан Монтанье или он для нее тоже не авторитет?
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 10:37
Цитата:
Включаем критическое мышление и смотрим чем этот человек занимался последние 20 лет:
Цитата:
N0name:
Может оспорит ->Люк Антуан Монтанье или он для нее тоже не авторитет?
Может оспорит ->Люк Антуан Монтанье или он для нее тоже не авторитет?
Включаем критическое мышление и смотрим чем этот человек занимался последние 20 лет:
Цитата:
В 2000-х Монтанье увлёкся псевдонаучной концепцией Жака Бенвениста (фр. Jacques Benveniste) о «памяти воды». Развивая идею Бенвениста, Монтанье высказал идею о том, что ДНК излучает низкочастотные электромагнитные волны, которые модифицирует воду и эта вода передаёт генетическую информацию другим организмам, и проводит исследования с целью доказать это. Он придерживается идеи, что гомеопатические разведения ДНК также излучают электромагнитные волны, и хочет использовать их для диагностики хронических заболеваний[8].
Монтанье также пропагандировал антинаучные методы лечения СПИДа биодобавками и антиоксидантами. Высказывания Монтанье с радостью подхватили ВИЧ-диссиденты[8].
В конце 2000-х годов Монтанье вышел на пенсию и уехал исследовать «излучение ДНК» в Китае, где ему было предоставлено соответствующее финансирование[9].
В 2009 году Монтанье объявил об открытии механизма «воспроизводства ДНК» посредством «квантового отпечатка», который подпадает под определение квантовой телепортации[9][10]. Научное сообщество отнеслось к его заявлению с недоверием, учёные потребовали в доказательство его слов раскрыть все данные исследования (в статье DOI:10.1007/s12539-009-0036-7 он описан только в общих чертах), а получив отказ, некоторые учёные обвинили Монтанье в шарлатанстве[10].
В 2010 году Монтанье заявил о причине аутизма в излучении ДНК бактерий, которое через запомнившую это излучение воду вызывают аутизм. На изучение этой противоречащей известным научным данным концепции Монтанье получил грант в Институте изучения аутизма в Сан-Диего в США (ARI). Это его заявление вызвало возмущение специалистов. Эксперты выразили опасения, что его высокий статус нобелевского лауреата ослепляет инвесторов, что приведёт к бессмысленному расходованию средств на исследование альтернативных науке методов[8].
В мае 2012 года Монтанье участвовал в съезде антивакцинаторов, после чего 35 нобелевских лауреатов выступили против руководства Монтанье африканским центром борьбы со СПИДом в Камеруне (англ. Chantal Biya International Reference Centre), возмущённые его поддержкой антивакцинаторских движений и псевдонаучными идеями. Монтанье вступил в должность руководителя центра в марте 2012 года и вскоре добавил в план исследований в качестве «ключевого проекта» свою тему детектирования ВИЧ электромагнитными волнами в обход научного совета центра, распущенного во время реорганизации и не воссозданного[11].
В 2014 году Монтанье организовал семинар адептов памяти воды, гомеопатов и сторонников других псевдонаучных концепций в здании ЮНЕСКО, где располагается его офис главы Всемирного фонда исследований и борьбы со СПИДом (англ. World Foundation for AIDS Research and Prevention). Американский блогер Энди Льюис (Andy Lewis) обвинил Монтанье в увлечении, а Юнеско — в поддержке псевдонауки, в результате общественного резонанса представитель ЮНЕСКО публично открестился от собрания псевдоучёных, объяснив, что оно организовано Монтанье и его фондом, а не ЮНЕСКО[12].
В апреле 2020 Монтанье заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет искусственное происхождение[13].
Крупные учёные критикуют Монтанье за поддержку антивакцинаторства и отход от научных позиций. Он возражает, называя критику «персональными нападками», «ложью» и «гнусной кампанией»[11].
Некоторые ненаучные концепции Монтанье[11]:
вода сохраняет «память» о патогенах, которых в ней больше нет;
участки ДНК патогенов излучают электромагнитные волны, которые могут быть использованы для диагностики заболеваний;
антиоксиданты и пищевые добавки стимулируют иммунитет, что может помочь людям бороться со СПИДом.
Монтанье также пропагандировал антинаучные методы лечения СПИДа биодобавками и антиоксидантами. Высказывания Монтанье с радостью подхватили ВИЧ-диссиденты[8].
В конце 2000-х годов Монтанье вышел на пенсию и уехал исследовать «излучение ДНК» в Китае, где ему было предоставлено соответствующее финансирование[9].
В 2009 году Монтанье объявил об открытии механизма «воспроизводства ДНК» посредством «квантового отпечатка», который подпадает под определение квантовой телепортации[9][10]. Научное сообщество отнеслось к его заявлению с недоверием, учёные потребовали в доказательство его слов раскрыть все данные исследования (в статье DOI:10.1007/s12539-009-0036-7 он описан только в общих чертах), а получив отказ, некоторые учёные обвинили Монтанье в шарлатанстве[10].
В 2010 году Монтанье заявил о причине аутизма в излучении ДНК бактерий, которое через запомнившую это излучение воду вызывают аутизм. На изучение этой противоречащей известным научным данным концепции Монтанье получил грант в Институте изучения аутизма в Сан-Диего в США (ARI). Это его заявление вызвало возмущение специалистов. Эксперты выразили опасения, что его высокий статус нобелевского лауреата ослепляет инвесторов, что приведёт к бессмысленному расходованию средств на исследование альтернативных науке методов[8].
В мае 2012 года Монтанье участвовал в съезде антивакцинаторов, после чего 35 нобелевских лауреатов выступили против руководства Монтанье африканским центром борьбы со СПИДом в Камеруне (англ. Chantal Biya International Reference Centre), возмущённые его поддержкой антивакцинаторских движений и псевдонаучными идеями. Монтанье вступил в должность руководителя центра в марте 2012 года и вскоре добавил в план исследований в качестве «ключевого проекта» свою тему детектирования ВИЧ электромагнитными волнами в обход научного совета центра, распущенного во время реорганизации и не воссозданного[11].
В 2014 году Монтанье организовал семинар адептов памяти воды, гомеопатов и сторонников других псевдонаучных концепций в здании ЮНЕСКО, где располагается его офис главы Всемирного фонда исследований и борьбы со СПИДом (англ. World Foundation for AIDS Research and Prevention). Американский блогер Энди Льюис (Andy Lewis) обвинил Монтанье в увлечении, а Юнеско — в поддержке псевдонауки, в результате общественного резонанса представитель ЮНЕСКО публично открестился от собрания псевдоучёных, объяснив, что оно организовано Монтанье и его фондом, а не ЮНЕСКО[12].
В апреле 2020 Монтанье заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет искусственное происхождение[13].
Крупные учёные критикуют Монтанье за поддержку антивакцинаторства и отход от научных позиций. Он возражает, называя критику «персональными нападками», «ложью» и «гнусной кампанией»[11].
Некоторые ненаучные концепции Монтанье[11]:
вода сохраняет «память» о патогенах, которых в ней больше нет;
участки ДНК патогенов излучают электромагнитные волны, которые могут быть использованы для диагностики заболеваний;
антиоксиданты и пищевые добавки стимулируют иммунитет, что может помочь людям бороться со СПИДом.
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 11:55
Цитата:
ты уже биологом стал и пол сменил? Цитата:
критический мыслитель,это называется кописта с инета. За себя прежде ответь
[Исправлено: Тимур Гафуров, 11.07.2021 - 12:38]
Victor Yang:
ты уже биологом стал и пол сменил? Цитата:
Victor Yang:
Включаем критическое мышление и смотрим чем этот человек занимался последние 20 лет:
Включаем критическое мышление и смотрим чем этот человек занимался последние 20 лет:
критический мыслитель,это называется кописта с инета. За себя прежде ответь
[Исправлено: Тимур Гафуров, 11.07.2021 - 12:38]
Re: К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 12:15
Коновалов Иван Вячеславович - КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ У ДЕТЕЙ ПФ РНИМУ ( Российский национальный исследовательский медицинский университет) ИМ. Н.И. ПИРОГОВА
Доце́нт — учёное звание и должность преподавателей высших учебных заведений (реже — сотрудников научных учреждений), выполняющих функцию университетских лекторов или другую педагогическую работу сопоставимого уровня
Доце́нт — учёное звание и должность преподавателей высших учебных заведений (реже — сотрудников научных учреждений), выполняющих функцию университетских лекторов или другую педагогическую работу сопоставимого уровня
M
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 115
Re: К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 14:43
Цитата:
Мне кажется, что этот вопрос не зависит от грамотности и образованности, ответ на него находится в совершенно иной плоскости. Тут больше то, что некоторые люди склонны к мистике, им нравятся теории заговоров, легко внушаемые. Это как в сектах - далеко не все их члены состоят из представителей профессий, где не требуется грамотность и образованность. Антиваксеры, можно сказать, что это практически та же секта.
И ещё важным моментом является степень доверия населения власти. Там, где эта степень высокая, темпы вакцинации соответствующие, там, где население не доверяет властям, там соответствующее положение с вакцинацией (за исключением крайне тоталитарных или автократических стран).
Victor Yang:
по моим наблюдениям, за вакцинацию выступают грамотные и образованные люди. Максимум - они сомневаются. А активно против - как раз представители профессий, где образование особо не требуется
по моим наблюдениям, за вакцинацию выступают грамотные и образованные люди. Максимум - они сомневаются. А активно против - как раз представители профессий, где образование особо не требуется
Мне кажется, что этот вопрос не зависит от грамотности и образованности, ответ на него находится в совершенно иной плоскости. Тут больше то, что некоторые люди склонны к мистике, им нравятся теории заговоров, легко внушаемые. Это как в сектах - далеко не все их члены состоят из представителей профессий, где не требуется грамотность и образованность. Антиваксеры, можно сказать, что это практически та же секта.
И ещё важным моментом является степень доверия населения власти. Там, где эта степень высокая, темпы вакцинации соответствующие, там, где население не доверяет властям, там соответствующее положение с вакцинацией (за исключением крайне тоталитарных или автократических стран).
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7284
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 14:54
Цитата:
Да это в прошлом веке мистика была. Сегодня соц. сети и блогеры разные. Насмотрются всякого и начинают потом с уверованием в "истину", тот бред дальше распространять.
Цитата:
Согласен, запретами и насильственной вакцинацией (должна быть добровольной, по собственному выбору) результата не добьёшся.
Mr_negotive:
люди склонны к мистике
люди склонны к мистике
Да это в прошлом веке мистика была. Сегодня соц. сети и блогеры разные. Насмотрются всякого и начинают потом с уверованием в "истину", тот бред дальше распространять.
Цитата:
Mr_negotive:
И ещё важным моментом является степень доверия населения власти.
И ещё важным моментом является степень доверия населения власти.
Согласен, запретами и насильственной вакцинацией (должна быть добровольной, по собственному выбору) результата не добьёшся.
Re: К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 15:16
M
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 115
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 15:21
Цитата:
"запретами и насильственной вакцинацией (должна быть добровольной, по собственному выбору) результата не добьёшся"
Пожалуй, уже не соглашусь с этим утверждением. Вариантов два - или все переболеют, или все вакцинируются. В первом случае, исходя из соотношения заболеваемости и летальности, число жертв будет сопоставимо с погибшими во Второй мировой войне. И это будут в основе своей люди в возрасте и из иных групп риска. Во втором случае есть риски побочных осложнений, которые не сопоставимы с рисками от развития ситуации по первому сценарию. Пройдет вакцинация без сучка и задоринки? Уверен уже, что нет.
К вопросу о принудительной вакцинации.
Конечно же, она должна быть, если учесть, что "антиваксеры" у нас своих целей и задач фактически добились - посеяли зерно сомнения на разные вкусы, предоставив вариации всевозможных теорий и "обоснований", почему вакцинация не нужна или нужна, но другая. Большинство пришло к выводу, что лучше не "испытывать судьбу" и не вакцинироваться.
Что делать в такой ситуации? Опять вариантов несколько - или пустить всё на самотёк, и ждать последствий, или применять аппарат принуждения, или задействовать механизм стимулирования. Практика показывает, нам свойственен второй вариант этого или. По сути же этот вопрос сводится к этому - оправдывает ли цель задействованные средства?
[Исправлено: Mr_negotive, 11.07.2021 - 15:24]
elektron:
elektron
elektron
"запретами и насильственной вакцинацией (должна быть добровольной, по собственному выбору) результата не добьёшся"
Пожалуй, уже не соглашусь с этим утверждением. Вариантов два - или все переболеют, или все вакцинируются. В первом случае, исходя из соотношения заболеваемости и летальности, число жертв будет сопоставимо с погибшими во Второй мировой войне. И это будут в основе своей люди в возрасте и из иных групп риска. Во втором случае есть риски побочных осложнений, которые не сопоставимы с рисками от развития ситуации по первому сценарию. Пройдет вакцинация без сучка и задоринки? Уверен уже, что нет.
К вопросу о принудительной вакцинации.
Конечно же, она должна быть, если учесть, что "антиваксеры" у нас своих целей и задач фактически добились - посеяли зерно сомнения на разные вкусы, предоставив вариации всевозможных теорий и "обоснований", почему вакцинация не нужна или нужна, но другая. Большинство пришло к выводу, что лучше не "испытывать судьбу" и не вакцинироваться.
Что делать в такой ситуации? Опять вариантов несколько - или пустить всё на самотёк, и ждать последствий, или применять аппарат принуждения, или задействовать механизм стимулирования. Практика показывает, нам свойственен второй вариант этого или. По сути же этот вопрос сводится к этому - оправдывает ли цель задействованные средства?
[Исправлено: Mr_negotive, 11.07.2021 - 15:24]
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 15:35
Цитата:
Ну так образованные (не только по диплому которые) и грамотные люди умеют обрабатывать поступающую информацию и не верят во всякую чушь.
Mr_negotive:
Мне кажется, что этот вопрос не зависит от грамотности и образованности, ответ на него находится в совершенно иной плоскости. Тут больше то, что некоторые люди склонны к мистике, им нравятся теории заговоров, легко внушаемые.
Мне кажется, что этот вопрос не зависит от грамотности и образованности, ответ на него находится в совершенно иной плоскости. Тут больше то, что некоторые люди склонны к мистике, им нравятся теории заговоров, легко внушаемые.
Ну так образованные (не только по диплому которые) и грамотные люди умеют обрабатывать поступающую информацию и не верят во всякую чушь.
Re: К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 15:38
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7284
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 15:38
Цитата:
Я как то в другой ветке об этом писал, что в принципе нужно глобальное вакцинирование. Иначе вирус будет мутировать и дальше, что в итоге может привести к ситуации, что вирус мутирует до такой степени, что и вакцинированные окажутся под угрозой заражения и в лучшем случае вакцину придётся "подводить" по параметрам или новую "изобретать". Хотя если её (вакцину) всё равно выливать в ведро, а колоть солевой раствор или просто воду. То от такой вакцинации тоже толку мало будет.
Mr_negotive:
Что делать в такой ситуации?
Что делать в такой ситуации?
Я как то в другой ветке об этом писал, что в принципе нужно глобальное вакцинирование. Иначе вирус будет мутировать и дальше, что в итоге может привести к ситуации, что вирус мутирует до такой степени, что и вакцинированные окажутся под угрозой заражения и в лучшем случае вакцину придётся "подводить" по параметрам или новую "изобретать". Хотя если её (вакцину) всё равно выливать в ведро, а колоть солевой раствор или просто воду. То от такой вакцинации тоже толку мало будет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10340
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 15:42
Цитата:
Два блогера три класса образования но с подвешаным языком говорят вакцина это зло . Ну выбирайте!)))
Victor Yang:Короче в двух словах. Эксперты, врачи, ученые в телеке говорят надо маски, вакцины по-другому мы все умрем.
Два блогера три класса образования но с подвешаным языком говорят вакцина это зло . Ну выбирайте!)))
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 60
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать