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Может оспорит ->Люк Антуан Монтанье или он для нее тоже не авторитет?

В 2000-х Монтанье увлёкся псевдонаучной концепцией Жака Бенвениста (фр. Jacques Benveniste) о «памяти воды». Развивая идею Бенвениста, Монтанье высказал идею о том, что ДНК излучает низкочастотные электромагнитные волны, которые модифицирует воду и эта вода передаёт генетическую информацию другим организмам, и проводит исследования с целью доказать это. Он придерживается идеи, что гомеопатические разведения ДНК также излучают электромагнитные волны, и хочет использовать их для диагностики хронических заболеваний[8].



Монтанье также пропагандировал антинаучные методы лечения СПИДа биодобавками и антиоксидантами. Высказывания Монтанье с радостью подхватили ВИЧ-диссиденты[8].



В конце 2000-х годов Монтанье вышел на пенсию и уехал исследовать «излучение ДНК» в Китае, где ему было предоставлено соответствующее финансирование[9].



В 2009 году Монтанье объявил об открытии механизма «воспроизводства ДНК» посредством «квантового отпечатка», который подпадает под определение квантовой телепортации[9][10]. Научное сообщество отнеслось к его заявлению с недоверием, учёные потребовали в доказательство его слов раскрыть все данные исследования (в статье DOI:10.1007/s12539-009-0036-7 он описан только в общих чертах), а получив отказ, некоторые учёные обвинили Монтанье в шарлатанстве[10].



В 2010 году Монтанье заявил о причине аутизма в излучении ДНК бактерий, которое через запомнившую это излучение воду вызывают аутизм. На изучение этой противоречащей известным научным данным концепции Монтанье получил грант в Институте изучения аутизма в Сан-Диего в США (ARI). Это его заявление вызвало возмущение специалистов. Эксперты выразили опасения, что его высокий статус нобелевского лауреата ослепляет инвесторов, что приведёт к бессмысленному расходованию средств на исследование альтернативных науке методов[8].



В мае 2012 года Монтанье участвовал в съезде антивакцинаторов, после чего 35 нобелевских лауреатов выступили против руководства Монтанье африканским центром борьбы со СПИДом в Камеруне (англ. Chantal Biya International Reference Centre), возмущённые его поддержкой антивакцинаторских движений и псевдонаучными идеями. Монтанье вступил в должность руководителя центра в марте 2012 года и вскоре добавил в план исследований в качестве «ключевого проекта» свою тему детектирования ВИЧ электромагнитными волнами в обход научного совета центра, распущенного во время реорганизации и не воссозданного[11].



В 2014 году Монтанье организовал семинар адептов памяти воды, гомеопатов и сторонников других псевдонаучных концепций в здании ЮНЕСКО, где располагается его офис главы Всемирного фонда исследований и борьбы со СПИДом (англ. World Foundation for AIDS Research and Prevention). Американский блогер Энди Льюис (Andy Lewis) обвинил Монтанье в увлечении, а Юнеско — в поддержке псевдонауки, в результате общественного резонанса представитель ЮНЕСКО публично открестился от собрания псевдоучёных, объяснив, что оно организовано Монтанье и его фондом, а не ЮНЕСКО[12].



В апреле 2020 Монтанье заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет искусственное происхождение[13].



Крупные учёные критикуют Монтанье за поддержку антивакцинаторства и отход от научных позиций. Он возражает, называя критику «персональными нападками», «ложью» и «гнусной кампанией»[11].



Некоторые ненаучные концепции Монтанье[11]:



вода сохраняет «память» о патогенах, которых в ней больше нет;



участки ДНК патогенов излучают электромагнитные волны, которые могут быть использованы для диагностики заболеваний;



антиоксиданты и пищевые добавки стимулируют иммунитет, что может помочь людям бороться со СПИДом.





Цитата:Включаем критическое мышление и смотрим чем этот человек занимался последние 20 лет:Цитата: