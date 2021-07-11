Отправлено: - 09:54

maxsaf:

Так если бы это только он делал. Это становится вирусным, многим теперь хочется внести свою лепту.

maxsaf:

Ну да, подливает масла скандальными названиями.

Цитата:Ну в целом - пусть занимаются. Но если это приобретёт массовый характер, думаю нужно как-то на законодательном уровне решать. Все-таки интересный момент с точки зрения рыночной экономики - приходит посетитель, к нему там относятся "неуважительно", а он ещё и требует обслуживания, чтобы пренепременно отдать свои деньги именно этому заведению, которое к нему "неуважительно" относится.Цитата:А вот это уже как раз незаконно уже. Ну и в конечном счёте имеется провокация - провоцируют на грубость, а потом требуют извинений. Вполне возможно даже что ставят условие - скажешь на видео извинения - заберу заявление, не скажешь - не заберу.