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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 381 из 381«1...379380381
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22169
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.07.21 - 12:46
#5701
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Всё, абайка, дозвонился,
до именинника. Появился... :lol: ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22169
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.07.21 - 14:29
#5702
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Народ - празднует... :lol: :-o
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22169
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.07.21 - 13:29
#5703
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Опяит - проблеммы? У нас?

Больше 48 пачек, молока,
в одни руки не дают... :-o :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12325
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.07.21 - 13:40
#5704
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07:40 Объявили победу Порье техническим нокаутом, а в этот момент Конор кричал, что это остановка врачом. 07:30 Вот что произошло в бою. Кошмар:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12325
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.07.21 - 13:41
#5705
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну кто в теме тот поймет
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12325
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.07.21 - 13:42
#5706
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италия англия ночью.
смотрим.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12325
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.07.21 - 13:43
#5707
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кто победит.
никто не знает.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12325
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.07.21 - 13:44
#5708
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Цитата:
drakon:
одни руки не дают


как вы там живете.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12325
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.07.21 - 13:46
#5709
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Цитата:
drakon:
Народ - празднует.


за тобой послы еще не выехали?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22169
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.07.21 - 13:50
#5710
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Цитата:
alex_60:
кто победит. никто не знает.

Я - знаю... :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22169
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.07.21 - 13:51
#5711
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Цитата:
alex_60:
как вы там живете.

Вот так и - живём... :lol: :oops:
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