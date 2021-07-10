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К больному для многих вопросу о вакцинации
К больному для многих вопросу о вакцинации
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41896
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 14:49
И. В. Коновалов: \"Вакцины как инструмент здоровья в XXI веке\" Смотрите слушайте беседу с врачом-инфекционистом, кандидатом медицинских наук, доцентом РНИМУ им. Пирогова Иваном Вячеславовичем Коноваловым. Просто и понятно про вакцинацию, причины, последствия и зачем она нужна.
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К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 23:35
Цитата:
Да, действительно. Я с твоего ракурса как-то не посмотрел. Ну пусть так и останется. Но ты можешь только первое предложение перечитывать, чтобы понять - вся суть в нём. Ну не учить же мне тебя, верно? А то же ещё хуже можно сделать.
N0name:
Твой ответ примерно такой
Твой ответ примерно такой
Да, действительно. Я с твоего ракурса как-то не посмотрел. Ну пусть так и останется. Но ты можешь только первое предложение перечитывать, чтобы понять - вся суть в нём. Ну не учить же мне тебя, верно? А то же ещё хуже можно сделать.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 191
Re: К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 23:42
Цитата:
верно, училка у тебя ещё не выросла.
Цитата:
ты как пример? заметно
Victor Yang:
Ну не учить же мне тебя, верно?
Ну не учить же мне тебя, верно?
верно, училка у тебя ещё не выросла.
Цитата:
Victor Yang:
А то же ещё хуже можно сделать
А то же ещё хуже можно сделать
ты как пример? заметно
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 191
Re: К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 00:41
чой то наш гкхм... биолог молчит . Может оспорит ->Люк Антуан Монтанье или он для нее тоже не авторитет?
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 10:37
Цитата:
Включаем критическое мышление и смотрим чем этот человек занимался последние 20 лет:
Цитата:
N0name:
Может оспорит ->Люк Антуан Монтанье или он для нее тоже не авторитет?
Может оспорит ->Люк Антуан Монтанье или он для нее тоже не авторитет?
Включаем критическое мышление и смотрим чем этот человек занимался последние 20 лет:
Цитата:
В 2000-х Монтанье увлёкся псевдонаучной концепцией Жака Бенвениста (фр. Jacques Benveniste) о «памяти воды». Развивая идею Бенвениста, Монтанье высказал идею о том, что ДНК излучает низкочастотные электромагнитные волны, которые модифицирует воду и эта вода передаёт генетическую информацию другим организмам, и проводит исследования с целью доказать это. Он придерживается идеи, что гомеопатические разведения ДНК также излучают электромагнитные волны, и хочет использовать их для диагностики хронических заболеваний[8].
Монтанье также пропагандировал антинаучные методы лечения СПИДа биодобавками и антиоксидантами. Высказывания Монтанье с радостью подхватили ВИЧ-диссиденты[8].
В конце 2000-х годов Монтанье вышел на пенсию и уехал исследовать «излучение ДНК» в Китае, где ему было предоставлено соответствующее финансирование[9].
В 2009 году Монтанье объявил об открытии механизма «воспроизводства ДНК» посредством «квантового отпечатка», который подпадает под определение квантовой телепортации[9][10]. Научное сообщество отнеслось к его заявлению с недоверием, учёные потребовали в доказательство его слов раскрыть все данные исследования (в статье DOI:10.1007/s12539-009-0036-7 он описан только в общих чертах), а получив отказ, некоторые учёные обвинили Монтанье в шарлатанстве[10].
В 2010 году Монтанье заявил о причине аутизма в излучении ДНК бактерий, которое через запомнившую это излучение воду вызывают аутизм. На изучение этой противоречащей известным научным данным концепции Монтанье получил грант в Институте изучения аутизма в Сан-Диего в США (ARI). Это его заявление вызвало возмущение специалистов. Эксперты выразили опасения, что его высокий статус нобелевского лауреата ослепляет инвесторов, что приведёт к бессмысленному расходованию средств на исследование альтернативных науке методов[8].
В мае 2012 года Монтанье участвовал в съезде антивакцинаторов, после чего 35 нобелевских лауреатов выступили против руководства Монтанье африканским центром борьбы со СПИДом в Камеруне (англ. Chantal Biya International Reference Centre), возмущённые его поддержкой антивакцинаторских движений и псевдонаучными идеями. Монтанье вступил в должность руководителя центра в марте 2012 года и вскоре добавил в план исследований в качестве «ключевого проекта» свою тему детектирования ВИЧ электромагнитными волнами в обход научного совета центра, распущенного во время реорганизации и не воссозданного[11].
В 2014 году Монтанье организовал семинар адептов памяти воды, гомеопатов и сторонников других псевдонаучных концепций в здании ЮНЕСКО, где располагается его офис главы Всемирного фонда исследований и борьбы со СПИДом (англ. World Foundation for AIDS Research and Prevention). Американский блогер Энди Льюис (Andy Lewis) обвинил Монтанье в увлечении, а Юнеско — в поддержке псевдонауки, в результате общественного резонанса представитель ЮНЕСКО публично открестился от собрания псевдоучёных, объяснив, что оно организовано Монтанье и его фондом, а не ЮНЕСКО[12].
В апреле 2020 Монтанье заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет искусственное происхождение[13].
Крупные учёные критикуют Монтанье за поддержку антивакцинаторства и отход от научных позиций. Он возражает, называя критику «персональными нападками», «ложью» и «гнусной кампанией»[11].
Некоторые ненаучные концепции Монтанье[11]:
вода сохраняет «память» о патогенах, которых в ней больше нет;
участки ДНК патогенов излучают электромагнитные волны, которые могут быть использованы для диагностики заболеваний;
антиоксиданты и пищевые добавки стимулируют иммунитет, что может помочь людям бороться со СПИДом.
Монтанье также пропагандировал антинаучные методы лечения СПИДа биодобавками и антиоксидантами. Высказывания Монтанье с радостью подхватили ВИЧ-диссиденты[8].
В конце 2000-х годов Монтанье вышел на пенсию и уехал исследовать «излучение ДНК» в Китае, где ему было предоставлено соответствующее финансирование[9].
В 2009 году Монтанье объявил об открытии механизма «воспроизводства ДНК» посредством «квантового отпечатка», который подпадает под определение квантовой телепортации[9][10]. Научное сообщество отнеслось к его заявлению с недоверием, учёные потребовали в доказательство его слов раскрыть все данные исследования (в статье DOI:10.1007/s12539-009-0036-7 он описан только в общих чертах), а получив отказ, некоторые учёные обвинили Монтанье в шарлатанстве[10].
В 2010 году Монтанье заявил о причине аутизма в излучении ДНК бактерий, которое через запомнившую это излучение воду вызывают аутизм. На изучение этой противоречащей известным научным данным концепции Монтанье получил грант в Институте изучения аутизма в Сан-Диего в США (ARI). Это его заявление вызвало возмущение специалистов. Эксперты выразили опасения, что его высокий статус нобелевского лауреата ослепляет инвесторов, что приведёт к бессмысленному расходованию средств на исследование альтернативных науке методов[8].
В мае 2012 года Монтанье участвовал в съезде антивакцинаторов, после чего 35 нобелевских лауреатов выступили против руководства Монтанье африканским центром борьбы со СПИДом в Камеруне (англ. Chantal Biya International Reference Centre), возмущённые его поддержкой антивакцинаторских движений и псевдонаучными идеями. Монтанье вступил в должность руководителя центра в марте 2012 года и вскоре добавил в план исследований в качестве «ключевого проекта» свою тему детектирования ВИЧ электромагнитными волнами в обход научного совета центра, распущенного во время реорганизации и не воссозданного[11].
В 2014 году Монтанье организовал семинар адептов памяти воды, гомеопатов и сторонников других псевдонаучных концепций в здании ЮНЕСКО, где располагается его офис главы Всемирного фонда исследований и борьбы со СПИДом (англ. World Foundation for AIDS Research and Prevention). Американский блогер Энди Льюис (Andy Lewis) обвинил Монтанье в увлечении, а Юнеско — в поддержке псевдонауки, в результате общественного резонанса представитель ЮНЕСКО публично открестился от собрания псевдоучёных, объяснив, что оно организовано Монтанье и его фондом, а не ЮНЕСКО[12].
В апреле 2020 Монтанье заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет искусственное происхождение[13].
Крупные учёные критикуют Монтанье за поддержку антивакцинаторства и отход от научных позиций. Он возражает, называя критику «персональными нападками», «ложью» и «гнусной кампанией»[11].
Некоторые ненаучные концепции Монтанье[11]:
вода сохраняет «память» о патогенах, которых в ней больше нет;
участки ДНК патогенов излучают электромагнитные волны, которые могут быть использованы для диагностики заболеваний;
антиоксиданты и пищевые добавки стимулируют иммунитет, что может помочь людям бороться со СПИДом.
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