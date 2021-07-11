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≡  Дубль Тошича принес "Тоболу" победу над "Таразом" в Кубке Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41896
Дубль Тошича принес "Тоболу" победу над "Таразом" в Кубке Казахстана
Отправлено: 11.07.21 - 09:19
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Встреча команд прошла в Таразе и закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе "Тобол" дубль оформил новичок Зоран Тошич (5-я и 33-я минуты), для которого первый гол стал дебютным за костанайцев.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
636
Re: Дубль Тошича принес "Тоболу" победу над...
Отправлено: 11.07.21 - 09:19
#1
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Зорана Тошича раньше смотрел в матче с ЦСКА
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