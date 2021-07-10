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≡ Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41896
Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Отправлено: 10.07.21 - 16:39
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 10 июля, принял участие в расширенном заседании правительства. По сообщениям Tengrinews.kz публикуем наиболее важные высказывания главы государства и поручения, которые он дал.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
191
Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Отправлено: 11.07.21 - 00:31
#30
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Цитата:
elektron:
Ты откуда такой шустрый?

я то известно откуда- как и все, а ты походу с черного хода :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
316
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 11.07.21 - 05:06
#31
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Цитата:
elektron:
Ты откуда такой шустрый?

95 квартал)))
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
752
Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Отправлено: 11.07.21 - 09:20
#32
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Цитата:
N0name:
хочется спросить у модеров, почему за шесть подряд удалённых коментов у алексов статус не понижен

Решения о понижении статуса принимаются по понедельникам и четвергам
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
113
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 11.07.21 - 09:38
#33
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"Токаев поручил поставить в Казахстан вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки".

А почему именно эту вакцину из американских? У неё условия хранения и транспортировки жёсткие. Боюсь, с нашим разгильдяйством этот препарат как раз и превратится в тот самый "шмурдяк". Модерна и Пфайзер одинаковые, но у Модерны условия хранения и транспортировки мягче. Для перевозки чёрт знает откуда в чёрт знает куда Модерна подходит лучше.

Поручить можно всё что угодно. Тут вопрос однако в том, кто же продаст. Реализация американских вакцин "на сторону" происходит с согласия их властей. Этот вопрос также и политический. В мире катастрофически не хватает вакцин, США не успевают пока покрыть и свои потребности.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2233
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 11.07.21 - 10:51
#34
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Цитата:
N0name:
хочется спросить у модеров, почему за шесть подряд удалённых коментов у алексов статус не понижен? избирательно понижаете, да?


Выше отмечают в понедельник решение будет приниматься. Он ещё успеет клизму сделать с шмурдяком, как советует в посте за №5: всем ввести типа вакцину в задницу.
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