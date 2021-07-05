таноми52: Так взбодрите! Или только наблюдать можете?
Цитата:
alex_60: наблюдать тоже интересно.
Подброшу условно немного дровишек. Выше речь за СССР шла.
Так, в последнем выступлении В.В.Путин на вопрос ведущей: Какую Россию вы мечтаете передать будущему поколению? ( в конце выступления 3 час. 37 минут).
Если коротко он так ответил, что после распада союза историческая Россия потеряла половину экономики, промышленности, населения и территорию, в которые ранее вливала ресурсы. Далее также отметил, что возродить СССР невозможно, бессмысленно, нецелесообразно, республики со сложными этническими и демографическими структурами могут размыть национальное ядро и.т.д.
abaika95: Ну тоесть личность Гитлера для вас табу? Мамка заругает если про него говорить?))
Мамка заругает если лепить эту личность бездумно куда надо и куда не надо. А некоторые так и просто на флаге ее носят. Цитата:
abaika95: Да и огородник ниче лучше не придумал как весь свой огород потравить и сжечь а сам убежал к соседу на ферму
Огород немного покоцало сорняками, да и ограбили его солидно. Но надежда на возрождение остаётся, особенно если придёт хороший агроном и будет использовать научно - экономический подход, а не халтурщицкую анархию с раздачей ресурсов направо и налево. Цитата:
abaika95: Конечно конечно РФ будет дальше разваливаться Дело времени
Не узнал вас, г-н Нострадамус, наверно богатым будете. Хотя с такими прогнозами вряд ли. Цитата:
abaika95: Ну притом что на западе также были и заводы и фабрики и фермы
Зато у нас была уверенность в завтрашнем дне, не было бедных и безработных, и негров не линчевали.
Kairat stayer: Если коротко он так ответил, что после распада союза историческая Россия потеряла половину экономики, промышленности, населения и территорию, в которые ранее вливала ресурсы.
О какой России речь? Российские политики любят путать теплое с мягким Россией с натяжкой могла назвать себя империя А СССР был союзом государств Как те же США союз государств (штат) И РСФСР был одной ИЗ республик) То что штат Калифорния к примеру вкладывается в Техас а Техас постоянно наровит отделится чья это проблема?) В Техасе нефть им этот союз до одного места) Так и тут Вкладывала РСФСР в УССР это проблемы чисто и сугубо РСФСР) территория были закреплены законом за каждой республикой уже в самом союзе) и после распада все было оговорено) никто никому ничего не должен) Цитата:
maxsaf: Жаль что казахский язык я так и не выучил. Видно не судьба (печальный вздох)
Учите индейский пока не поздно)) Цитата:
Маркс: Мамка заругает если лепить эту личность бездумно куда надо и куда не надо. А некоторые так и просто на флаге ее носят.
Я не пытаюсь на флаге личность Гитлера носить Но и отрицать что он был политик и создатель государства нельзя) Цитата:
Маркс: Огород немного покоцало сорняками, да и ограбили его солидно. Но надежда на возрождение остаётся, особенно если придёт хороший агроном и будет использовать научно - экономический подход, а не халтурщицкую анархию с раздачей ресурсов направо и налево.
Не будет такого) Огород поделили на участки И пока владелец большого участка не перестанет везде всех вокруг химозой травить ничего не получится))Цитата:
Маркс: Хотя с такими прогнозами вряд ли.
Империи рушатся Это почти уже закон социального развития РФ вполне себе последняя империя Но как всегда запаздывает от других Сейчас у современных политиков России стоит вопрос как будет происходить развал Относительно Мирно как в Британии Или жёстко по типу Франции Цитата:
Маркс: Зато у нас была уверенность в завтрашнем дне, не было бедных и безработных, и негров не линчевали.
Да негров не линчевали за неимением Зато обширно линчевали свое же население
Водителя автобуса могут отправить за решётку в Костанае Сообщает/// Из статьи:-//Сергея Варенко не обвиняют в том, что он вел автобус на повышенной скорости. Она была около 45 километров в час. Однако, по мнению обвинения, такая скорость не обеспечивала постоянного контроля на дороге.// А кто несёт ответственность за установленные городские скоростные режимы? Из статьи:-//Прокурор же был другого мнения. Он запросил для водителя маршрутного автобуса три года колонии минимальной безопасности и моральный ущерб в миллион тенге. Дело за судом.// С какого перепугу, переходит дорогу в не положенном месте, может это суицид? Плохо слышала, ага, ещё и плохо видела (соболезнования конечно) Но тут вроде вадиле нужно за моральный вред компенсацию платить. От страха задавить таких вот бабушек, скоро 20 км/ч будет скорость не обеспечивающая постоянного контроля на дороге.
Бедные люди до сих пор верят, что в Казахстане два государственных языка. А ведь они наверняка еще в школе учились, когда русский язык убрали из конституции. Почему бы им в школе об этом не рассказать?
Когда уже власти обратят внимание на этого элемента? По сути законные по содержанию замечания, совершенно не вписываются в законные рамки по форме. Зачем называть людей фашистами? Зачем оскорбительно переиначивать название города? Зачем граждан, не знающих язык, называть гастарбайтерами, что подразумевает их меньшие права? К тому же позиционирует себя как ПАРТИЯ (и совсем неважно что "онлайн") и тем самым дискредитирует эту самую власть.
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