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Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41895
Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Отправлено: 10.07.21 - 16:39
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 10 июля, принял участие в расширенном заседании правительства. По сообщениям Tengrinews.kz публикуем наиболее важные высказывания главы государства и поручения, которые он дал.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12319
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 10.07.21 - 20:07
Цитата:
похоже уже ввели. тебе. и...
Kairat stayer:
. Думаю, что некоторым и в голову можно ввести Пфайзер, чтобы извилины мозгов прочистить.
. Думаю, что некоторым и в голову можно ввести Пфайзер, чтобы извилины мозгов прочистить.
похоже уже ввели. тебе. и...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12319
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 10.07.21 - 20:09
не буду указывать пальцем, и так понятно.
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 10.07.21 - 20:16
хочется спросить у модеров, почему за шесть подряд удалённых коментов у алексов статус не понижен? избирательно понижаете, да?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 652
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 10.07.21 - 20:21
Цитата:
Мне вот интересно, мы вообще дождемся конкретных слов и цифр?
Например, "Сроки проведения вакцинации ... должны быть реалистичными. Начало кампании - 1 февраля 2021г., окончание - 31 декабря 2100г.
Сроки проведении вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса должны быть реалистичными Источник:
Мне вот интересно, мы вообще дождемся конкретных слов и цифр?
Например, "Сроки проведения вакцинации ... должны быть реалистичными. Начало кампании - 1 февраля 2021г., окончание - 31 декабря 2100г.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 877
Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Отправлено: 10.07.21 - 22:32
За вакцину топим? Ну, то есть, серые схемы вокруг государственных НПЗ, лярды тенге для реконструкции, закопанных в карманах чиновников так не волнуют форумчан, как ширево шмурдяком? Странно все это!
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 10.07.21 - 22:35
Цитата:
истину глаголешь!
Мишаня:
так не волнуют форумчан, как ширево шмурдяком?
так не волнуют форумчан, как ширево шмурдяком?
истину глаголешь!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7282
Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Отправлено: 10.07.21 - 23:15
Цитата:
Да тут походу многим уже что то ввели, но не пфайзер. Хотя пфайзер тоже не совсем верно, всё же Biontech/ pfeizer
alex_60:
похоже уже ввели. тебе. и...
похоже уже ввели. тебе. и...
Да тут походу многим уже что то ввели, но не пфайзер. Хотя пфайзер тоже не совсем верно, всё же Biontech/ pfeizer
Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Отправлено: 10.07.21 - 23:27
Цитата:
Pfizer, Inc. (произносится «Файзер» официально «Пфайзер»— американская транснациональная фармацевтическая компания.
du bist dumm
elektron:
pfeizer
pfeizer
Pfizer, Inc. (произносится «Файзер» официально «Пфайзер»— американская транснациональная фармацевтическая компания.
du bist dumm
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7282
Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Отправлено: 10.07.21 - 23:40
Цитата:
Учи матчасть
матчасть Du bist noch dümmer, als ich dachte. переведу на всякий случай Ты ещё глупее, чем я думал.
N0name:
Pfizer, Inc. (произносится «Файзер» официально «Пфайзер»— американская транснациональная фармацевтическая компания
Pfizer, Inc. (произносится «Файзер» официально «Пфайзер»— американская транснациональная фармацевтическая компания
Учи матчасть
Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Отправлено: 10.07.21 - 23:46
Цитата:
только думать тебе нечем...картонная, ты же Винни-Пух (в голове твоей ...)
elektron:
Ты ещё глупее, чем я думал.
Ты ещё глупее, чем я думал.
только думать тебе нечем...картонная, ты же Винни-Пух (в голове твоей ...)
Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Отправлено: 10.07.21 - 23:48
Цитата:
Der Impfstoff Comirnaty (BNT162b2, Biontech / Pfizer) zur Impfung gegen Corona-Вакцина Comirnaty (BNT162b2, Biontech / Pfizer) для вакцинации против короны
Pfizer
я хохотался
elektron:
Der Impfstoff Comirnaty (BNT162b2, Biontech / Pfizer) zur Impfung gegen Corona-Вакцина Comirnaty (BNT162b2, Biontech / Pfizer) для вакцинации против короны
Pfizer
я хохотался
Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Отправлено: 11.07.21 - 00:02
Цитата:
ты попутал с "pfe"rde
elektron:
pfeizer
pfeizer
ты попутал с "pfe"rde
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7282
Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Отправлено: 11.07.21 - 00:12
Цитата:
Это что уже материка? вообще не понятно как такое пропускают, Ну да ладно ради ослика ИА не жалко.Цитата:
Ну хохочись дурачок, если не знаешь и не можешь отличить чёрное от белого.
Вот тебе для развития
асчё Цитата:
главное что бы ты ничего не попутал.
N0name:
только думать тебе нечем...картонная, ты же Винни-Пух (в голове твоей ...)
только думать тебе нечем...картонная, ты же Винни-Пух (в голове твоей ...)
Это что уже материка? вообще не понятно как такое пропускают, Ну да ладно ради ослика ИА не жалко.Цитата:
N0name:
я хохотался
я хохотался
Ну хохочись дурачок, если не знаешь и не можешь отличить чёрное от белого.
Вот тебе для развития
N0name:
ты попутал с "pfe"rde
ты попутал с "pfe"rde
главное что бы ты ничего не попутал.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7282
Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Отправлено: 11.07.21 - 00:17
Цитата:
Ты откуда такой шустрый?
[Исправлено: elektron, 10.07.2021 - 19:28]
N0name:
Ты откуда такой шустрый?
[Исправлено: elektron, 10.07.2021 - 19:28]
Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Отправлено: 11.07.21 - 00:29
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