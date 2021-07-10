Отправлено: - 23:35

N0name:

Твой ответ примерно такой

Цитата:Да, действительно. Я с твоего ракурса как-то не посмотрел. Ну пусть так и останется. Но ты можешь только первое предложение перечитывать, чтобы понять - вся суть в нём. Ну не учить же мне тебя, верно? А то же ещё хуже можно сделать.