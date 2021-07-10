Отправлено: - 00:12

N0name:

только думать тебе нечем...картонная, ты же Винни-Пух (в голове твоей ...)

N0name:

я хохотался

N0name:

ты попутал с "pfe"rde

Цитата:Это что уже материка? вообще не понятно как такое пропускают, Ну да ладно ради ослика ИА не жалко.Цитата:Ну хохочись дурачок, если не знаешь и не можешь отличить чёрное от белого.Вот тебе для развитияЦитата:главное что бы ты ничего не попутал.