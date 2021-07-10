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≡ К больному для многих вопросу о вакцинации
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41895
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 14:49
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И. В. Коновалов: \"Вакцины как инструмент здоровья в XXI веке\" Смотрите слушайте беседу с врачом-инфекционистом, кандидатом медицинских наук, доцентом РНИМУ им. Пирогова Иваном Вячеславовичем Коноваловым. Просто и понятно про вакцинацию, причины, последствия и зачем она нужна.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14129
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 23:35
#15
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Цитата:
N0name:
Твой ответ примерно такой

Да, действительно. Я с твоего ракурса как-то не посмотрел. Ну пусть так и останется. Но ты можешь только первое предложение перечитывать, чтобы понять - вся суть в нём. Ну не учить же мне тебя, верно? А то же ещё хуже можно сделать.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
191
Re: К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 23:42
#16
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Цитата:
Victor Yang:
Ну не учить же мне тебя, верно?

верно, училка у тебя ещё не выросла.

Цитата:
Victor Yang:
А то же ещё хуже можно сделать

ты как пример? заметно
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
191
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 11.07.21 - 00:41
#17
Комментарий проходит проверку.
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