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≡ Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41895
Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Отправлено: 10.07.21 - 16:39
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 10 июля, принял участие в расширенном заседании правительства. По сообщениям Tengrinews.kz публикуем наиболее важные высказывания главы государства и поручения, которые он дал.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12319
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 10.07.21 - 20:07
#15
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Цитата:
Kairat stayer:
. Думаю, что некоторым и в голову можно ввести Пфайзер, чтобы извилины мозгов прочистить.


похоже уже ввели. тебе. и...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12319
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 10.07.21 - 20:09
#16
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не буду указывать пальцем, и так понятно.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
180
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 10.07.21 - 20:16
#17
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хочется спросить у модеров, почему за шесть подряд удалённых коментов у алексов статус не понижен? избирательно понижаете, да?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
652
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 10.07.21 - 20:21
#18
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Цитата:
Сроки проведении вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса должны быть реалистичными Источник:

Мне вот интересно, мы вообще дождемся конкретных слов и цифр?
Например, "Сроки проведения вакцинации ... должны быть реалистичными. Начало кампании - 1 февраля 2021г., окончание - 31 декабря 2100г.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
877
Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Отправлено: 10.07.21 - 22:32
#19
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За вакцину топим? Ну, то есть, серые схемы вокруг государственных НПЗ, лярды тенге для реконструкции, закопанных в карманах чиновников так не волнуют форумчан, как ширево шмурдяком? Странно все это! 8-)
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
180
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 10.07.21 - 22:35
#20
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Цитата:
Мишаня:
так не волнуют форумчан, как ширево шмурдяком?

истину глаголешь!
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