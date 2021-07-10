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≡ К больному для многих вопросу о вакцинации
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41895
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 14:49
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И. В. Коновалов: \"Вакцины как инструмент здоровья в XXI веке\" Смотрите слушайте беседу с врачом-инфекционистом, кандидатом медицинских наук, доцентом РНИМУ им. Пирогова Иваном Вячеславовичем Коноваловым. Просто и понятно про вакцинацию, причины, последствия и зачем она нужна.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
180
Re: К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 14:49
#1
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Люк Антуан Монтанье [Luc Antoine Montagnier]. Французский вирусолог, профессор, лауреат Нобелевской премии 2008 г. по физиологии и медицине за открытие вируса иммунодефицита (ВИЧ) в 1983 г. Кавалер ордена Почётного Легиона, кавалер национального ордена "За заслуги", обладатель более чем 10 других почетных премий и званий, полное перечисление которых заняло-бы добрую половину статьи.
Интервью


перевод здесь
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14125
Re: К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 19:45
#2
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Выфсеврети! Вамзаплатили! Личнобиллгейтс! Всеххотятчипировать! Или убить!
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
180
Re: К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 21:08
#3
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Цитата:
Victor Yang:
Выфсеврети! Вамзаплатили! Личнобиллгейтс! Всеххотятчипировать! Или убить!

Всё это было бы смешно,Когда бы не было так грустно
на чьей совести смерть сотрудника?
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14125
Re: К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 21:44
#4
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Цитата:
N0name:
грустно на чьей совести смерть сотрудника?

Да, один случай на несколько миллионов, и тот до конца не изученный, - очень серьёзный аргумент. Скончаться ПОСЛЕ прививки - совсем не значит скончаться ОТ прививки.
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14125
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 21:53
#5
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Цитата:
N0name:
Всё это было бы смешно,Когда бы не было так грустно

#€@&ь!!! Да приведите хоть один нормальный аргумент - зачем это нужно всем государствам в мире - морить своих граждан, которые приносят деньги в бюджет? Государственные управленцы не такие близорукие, чтобы руководствоваться краткосрочной "выгодой", чтобы через "два года" остаться без налогоплательщиков, причём во всех странах - так и свалить некуда будет. К тому же, по моим наблюдениям, за вакцинацию выступают грамотные и образованные люди. Максимум - они сомневаются. А активно против - как раз представители профессий, где образование особо не требуется.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
180
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 21:55
#6
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Цитата:
Victor Yang:
Да, один случай на несколько миллионов,

молись, чтобы ты не был случаем вторым.
им хоть ... в глаза — всё божья роса
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
180
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 21:59
#7
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Цитата:
Victor Yang:
Да приведите хоть один нормальный аргумент

Люк Антуан Монтанье- читайте внимательно, желательно по слогам по ссылке мой первый пост, возможно произойдет озарениеЦитата:
Victor Yang:
Государственные управленцы не такие

доо.. эти круче титулованных вирусологов
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
180
Re: К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 22:07
#8
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Цитата:
Victor Yang:
. К тому же, по моим наблюдениям

ваши наблюдения можете оставить при себе(или как вариант свернуть в трубочку и засунуть в ...) они не кому не интересны кроме вас.
p.s. сколько заплатили за агитацию? плохо получается отработать :lol:
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
180
Re: К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 22:11
#9
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Цитата:
Victor Yang:
Скончаться ПОСЛЕ прививки - совсем не значит скончаться ОТ прививки.

скончаться от " алкашки" - совсем не значит скончаться от алкоголя, просто сердце не выдержало, да?
самому не смешно?
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