И. В. Коновалов: \"Вакцины как инструмент здоровья в XXI веке\" Смотрите слушайте беседу с врачом-инфекционистом, кандидатом медицинских наук, доцентом РНИМУ им. Пирогова Иваном Вячеславовичем Коноваловым. Просто и понятно про вакцинацию, причины, последствия и зачем она нужна. Читать новость
Люк Антуан Монтанье [Luc Antoine Montagnier]. Французский вирусолог, профессор, лауреат Нобелевской премии 2008 г. по физиологии и медицине за открытие вируса иммунодефицита (ВИЧ) в 1983 г. Кавалер ордена Почётного Легиона, кавалер национального ордена "За заслуги", обладатель более чем 10 других почетных премий и званий, полное перечисление которых заняло-бы добрую половину статьи. Интервью
N0name: Всё это было бы смешно,Когда бы не было так грустно
#€@&ь!!! Да приведите хоть один нормальный аргумент - зачем это нужно всем государствам в мире - морить своих граждан, которые приносят деньги в бюджет? Государственные управленцы не такие близорукие, чтобы руководствоваться краткосрочной "выгодой", чтобы через "два года" остаться без налогоплательщиков, причём во всех странах - так и свалить некуда будет. К тому же, по моим наблюдениям, за вакцинацию выступают грамотные и образованные люди. Максимум - они сомневаются. А активно против - как раз представители профессий, где образование особо не требуется.
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