Отправлено: - 21:53

N0name:

Всё это было бы смешно,Когда бы не было так грустно

Цитата:#€@&ь!!! Да приведите хоть один нормальный аргумент - зачем это нужно всем государствам в мире - морить своих граждан, которые приносят деньги в бюджет? Государственные управленцы не такие близорукие, чтобы руководствоваться краткосрочной "выгодой", чтобы через "два года" остаться без налогоплательщиков, причём во всех странах - так и свалить некуда будет. К тому же, по моим наблюдениям, за вакцинацию выступают грамотные и образованные люди. Максимум - они сомневаются. А активно против - как раз представители профессий, где образование особо не требуется.