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≡ Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41895
Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля
Отправлено: 09.07.21 - 17:33
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В Министерстве здравоохранения рассказали, как будут проверять работодателей и сотрудников на статус вакцинации после 15 июля. По данным Минздрава, в проверках будут задействованы мониторинговые группы совместно с органами внутренних дел.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
154
Re: Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников...
Отправлено: 09.07.21 - 17:33
#1
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А как же слова прокурора на митинге,что штрафовать никого не будут. Грош им цена, брешут всю жизнь...
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
652
Re: Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников...
Отправлено: 09.07.21 - 20:26
#2
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Мне интересно, найдется ли хоть один супер-юрист, который сможет засудить всю эту короно-шайку? В том числе и по Трудовому Кодексу.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7276
Re: Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников...
Отправлено: 09.07.21 - 21:18
#3
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//Министерстве здравоохранения рассказали, как будут проверять работодателей и сотрудников на статус вакцинации после 15 июля,//

У меня только один вопрос, а зачем проверять? Разве вакцинация не добровольная? ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7276
Re: Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников...
Отправлено: 09.07.21 - 21:21
#4
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//Государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения// А за коричневую жижу текущую из водопроводных кранов, никого наказывать не хотят? :lol:
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14125
Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля
Отправлено: 10.07.21 - 07:36
#5
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Цитата:
elektron:
зачем проверять? Разве вакцинация не добровольная?

Вакцинация добровольная и за её отсутствие человека наказывать не будут. А некоторым профессиям необходимо иметь прививки и если не будет - наказание будет работодателю. Это же как с образованием - оно добровольное, но для некоторых должностей нужно иметь специальное образование (педагоги, например). И если на должности педагога окажется человек без педагогического образования - руководителя накажут. Вот в этом случае можно ли утверждать что педагогическое образование является не добровольным?
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
111
Re: Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников...
Отправлено: 10.07.21 - 08:31
#6
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Цитата:
Victor Yang:
И если на должности педагога окажется человек без педагогического образования - руководителя накажут. Вот в этом случае можно ли утверждать что педагогическое образование является не добровольным?

Наличие вакцины не отражается на качестве работы, так что немного некорректное сравнение.
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
112
Re: Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников...
Отправлено: 10.07.21 - 09:54
#7
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Цитата:
Охотник:
слова прокурора на митинге,что штрафовать никого не будут


Очень и очень плохо, что прокурор города не изучил действующее на сегодня законодательство, а стал раздавать обещания и заверения, что никого наказывать не будут.

Сейчас СЭС начнет просто выполнять указания ни прокурора, а Минздрава, точнее Комитета санитарно-эпидемиологического контроля и надзора. Дальше может сложиться интересная ситуация - СЭС начнет штрафовать, а прокурор протестовать, как следствие, все уйдет в суды. Однако суды по санитарно-эпидемиологическим вопросам чаще всего будут на стороне СЭС, а не прокуратуры.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14125
Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля
Отправлено: 10.07.21 - 09:59
#8
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Цитата:
Николаич I:
Наличие вакцины не отражается на качестве работы

Во-первых, речь не идёт так глубоко, иначе про качество образования тоже нужно упомянуть - речь идёт о юридических вещах в плане добровольности. Во-вторых, если работник обслуживания будет распространять свой вирус - это скажется на общем эпидемиологическом состоянии, а не только на качестве работы.
Пока что от противников вакцинации я не услышал ни одного весомого аргумента - зачем же властям нужны такие танцы с бубном.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7965
Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля
Отправлено: 10.07.21 - 10:28
#9
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Цитата:
Victor Yang:
И если на должности педагога окажется человек без педагогического образования - руководителя накажут.

У тебя сравнения одно другого лучше.
А если на месте лётчика окажется пилот без соответствующего образования?
Вакцинация-это здоровье человека и только он сам,но никак ни его руководитель должен решить делать её или нет.
Так почему штрафовать будут руководителя?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12319
Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля
Отправлено: 10.07.21 - 10:47
#10
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уверен, что местные барыги, и их штат,
полностью вакцинированы.
а пыхтят тут для поднятия пены.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1451
Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля
Отправлено: 10.07.21 - 10:58
#11
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Цитата:
Добринцофф:
Так почему штрафовать будут руководителя?

Добринцофф, ну что же тут непонятного? Это делается для того, чтобы избежать юридического казуса по добровольности прививки. То есть самого человека наказать за отсутствие вакцины не могут, но можно же наказать тех, кто принимает на работу невакцинированных, это не противоречит конституции.

То же самое можно проворачивать не только с работодателями, но и с теми, кто предоставляет услуги невакцинированных и даже просто контактирует с ними. Это как в армии, один накосячил, а отвечать за него приходится всему подразделению. Так что всякого рода способов давления на антипрививочников ещё непочатый край.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14125
Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля
Отправлено: 10.07.21 - 17:15
#12
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Цитата:
Добринцофф:
Так почему штрафовать будут руководителя?

Ну у тебя же продавцы с санитарными книжками работают? А если их не окажется - штрафовать будут тебя, потому что ты должен обеспечить мед осмотр и предъявить такое требование. Тут ровно то же самое.
Цитата:
Добринцофф:
если на месте лётчика окажется пилот без соответствующего образования?

Я, собственно, поэтому педагогов и привёл в пример - раньше образование не требовали, а сейчас требуют. Вот и всё.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7965
Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля
Отправлено: 10.07.21 - 20:37
#13
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Цитата:
Victor Yang:
Ну у тебя же продавцы с санитарными книжками работают? А если их не окажется - штрафовать будут тебя, потому что ты должен обеспечить мед осмотр и предъявить такое требование. Тут ровно то же самое.

Нет-это не то же самое,что бы получить санитарную книжку ничем колоться не надо.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14125
Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля
Отправлено: 10.07.21 - 21:56
#14
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Цитата:
Добринцофф:
самое,что бы получить санитарную книжку ничем колоться не надо.

Ну а теперь надо. И ничего страшного от этого не будет. Не хотят "колоться" - пусть меняют профессию.
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