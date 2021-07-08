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≡ Спасал жизни, работал над Конституцией
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41895
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 08:30
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Искак Исергепов родился 12 июля 1936 года в Кустанайской области в многодетной семье, старшим из 9 детей. В феврале 2021 года Искак Наушинович ушел из жизни, не дожив несколько месяцев до 85 лет. Дочь почетного гражданина Костанайской области Искака Исергепова - о его жизни и судьбе.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
315
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 10.07.21 - 19:06
#30
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Цитата:
abaika95:
я съездил в Россию, посмотреть чем люди живут,поучился там немного, вернулся

А на кой ты нужен в России? Там работать надо, а из тебя работник как из дерьма пуля, трепло форумное
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