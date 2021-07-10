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Бегали с лопатами, тушили огонь - Кто и как борется с лесным пожаром 5-й категории в Костанайском районе
Бегали с лопатами, тушили огонь - Кто и как борется с лесным пожаром 5-й категории в Костанайском районе
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