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≡ Бегали с лопатами, тушили огонь - Кто и как борется с лесным пожаром 5-й категории в Костанайском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41895
Бегали с лопатами, тушили огонь - Кто и как борется с лесным пожаром 5-й категории в Костанайском районе
Отправлено: 10.07.21 - 18:41
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Пожар в лесном хозяйстве "Пригородное" уже больше суток тушат пожарные из нескольких районов Костанайской области. Корреспонденты "НГ" сегодня, 9 июля, утром побывали на месте ЧП.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
490
Re: Бегали с лопатами, тушили огонь - Кто и как борется с лесным...
Отправлено: 10.07.21 - 18:41
#1
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Правда или очередной фейк о пожаре в Павловке и Апановке ?
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