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≡ Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41895
Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Отправлено: 10.07.21 - 16:39
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 10 июля, принял участие в расширенном заседании правительства. По сообщениям Tengrinews.kz публикуем наиболее важные высказывания главы государства и поручения, которые он дал.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2232
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 10.07.21 - 16:39
#1
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Токаев поручил поставить в Казахстан вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.

Правильно, все цивилизованные страны в основном использует для вакцинации Pfizer, да и у граждан будет выбор.

Как говорится все познаётся в сравнении, для примера Германия после Рождества в прошлом году начала массовую вакцинацию населения, на форуме мы обсуждали в декабре 2020 года. Полностью в Германии вакцинировано двумя дозами по состоянию на 07.07.2021 года 40,3% населения, проживают более 84 миллионов человек. При этом из около 80 миллионов вакцин более 58 приходится на Pfizer, остальные более 21 миллиона на 3 других препаратов. В последние дни в Германии согласно официальной статистике заражается ежедневно менее 1000 человек.

В Казахстане (Более 18 миллионов человек проживает) и России (более 145 миллионов человек проживают) соответственно вакцинировано двумя дозами более 12% населения в обоих государствах. При этом в Казахстане в последние дни заразились около 3 тысяч, в России около 25 тысяч граждан.

Всем желаю здоровья! Информации различной много, в том числе правдивой, а также лживой и как конечный результат всяких манипуляции хватает в повседневной жизни. На мой взгляд выбор препарата для вакцинации должен быть у каждого гражданина. Лично сам ещё не вакцинировался, если в ближайшее время поступят вакцины Pfizer, тогда обязательно буду вакцинироваться.

Информация об использовании различных вакцин в Германии здесь:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22166
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 10.07.21 - 16:46
#2
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Цитата:

Токаев поручил поставить в Казахстан вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.

А кому, он - поручил?
Американцам?... ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12319
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 10.07.21 - 18:04
#3
Комментарий удален модератором.
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Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
42
Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Отправлено: 10.07.21 - 18:09
#4
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12319
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 10.07.21 - 18:21
#5
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да, кайрат прав, всем пфайзер в задницу,
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12319
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 10.07.21 - 18:23
#6
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так понял америкосовской уже вколили тут
,
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12319
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 10.07.21 - 18:24
#7
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12319
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 10.07.21 - 18:24
#8
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12319
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 10.07.21 - 18:27
#9
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12319
Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Отправлено: 10.07.21 - 18:30
#10
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12319
Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Отправлено: 10.07.21 - 18:32
#11
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12319
Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Отправлено: 10.07.21 - 18:38
#12
Комментарий удален модератором.
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Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
42
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 10.07.21 - 18:52
#13
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Не хило тут Алекса развезло
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2232
Re: Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О...
Отправлено: 10.07.21 - 19:23
#14
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Цитата:
alex_60:
да, кайрат прав, всем пфайзер в задницу,


Конечно прав, зачем всем? И не в задницу, а в мышцы ягодицы, хотя, в плечо вводится вакцина. Думаю, что некоторым и в голову можно ввести Пфайзер, чтобы извилины мозгов прочистить. Если, конечно имеются. Не конкретно кого-то имею ввиду, так, мысли вслух.
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