Сроки вакцинации, поставки Pfizer, контроль над ценами - О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства?
Отправлено: 10.07.21 - 16:39
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 10 июля, принял участие в расширенном заседании правительства. По сообщениям Tengrinews.kz публикуем наиболее важные высказывания главы государства и поручения, которые он дал. Читать новость
Токаев поручил поставить в Казахстан вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.
Правильно, все цивилизованные страны в основном использует для вакцинации Pfizer, да и у граждан будет выбор.
Как говорится все познаётся в сравнении, для примера Германия после Рождества в прошлом году начала массовую вакцинацию населения, на форуме мы обсуждали в декабре 2020 года. Полностью в Германии вакцинировано двумя дозами по состоянию на 07.07.2021 года 40,3% населения, проживают более 84 миллионов человек. При этом из около 80 миллионов вакцин более 58 приходится на Pfizer, остальные более 21 миллиона на 3 других препаратов. В последние дни в Германии согласно официальной статистике заражается ежедневно менее 1000 человек.
В Казахстане (Более 18 миллионов человек проживает) и России (более 145 миллионов человек проживают) соответственно вакцинировано двумя дозами более 12% населения в обоих государствах. При этом в Казахстане в последние дни заразились около 3 тысяч, в России около 25 тысяч граждан.
Всем желаю здоровья! Информации различной много, в том числе правдивой, а также лживой и как конечный результат всяких манипуляции хватает в повседневной жизни. На мой взгляд выбор препарата для вакцинации должен быть у каждого гражданина. Лично сам ещё не вакцинировался, если в ближайшее время поступят вакцины Pfizer, тогда обязательно буду вакцинироваться.
Информация об использовании различных вакцин в Германии здесь:
Конечно прав, зачем всем? И не в задницу, а в мышцы ягодицы, хотя, в плечо вводится вакцина. Думаю, что некоторым и в голову можно ввести Пфайзер, чтобы извилины мозгов прочистить. Если, конечно имеются. Не конкретно кого-то имею ввиду, так, мысли вслух.
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