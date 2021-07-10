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Токаев поручил поставить в Казахстан вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.Правильно, все цивилизованные страны в основном использует для вакцинации Pfizer, да и у граждан будет выбор.Как говорится все познаётся в сравнении, для примера Германия после Рождества в прошлом году начала массовую вакцинацию населения, на форуме мы обсуждали в декабре 2020 года. Полностью в Германии вакцинировано двумя дозами по состоянию на 07.07.2021 года 40,3% населения, проживают более 84 миллионов человек. При этом из около 80 миллионов вакцин более 58 приходится на Pfizer, остальные более 21 миллиона на 3 других препаратов. В последние дни в Германии согласно официальной статистике заражается ежедневно менее 1000 человек.В Казахстане (Более 18 миллионов человек проживает) и России (более 145 миллионов человек проживают) соответственно вакцинировано двумя дозами более 12% населения в обоих государствах. При этом в Казахстане в последние дни заразились около 3 тысяч, в России около 25 тысяч граждан.Всем желаю здоровья! Информации различной много, в том числе правдивой, а также лживой и как конечный результат всяких манипуляции хватает в повседневной жизни. На мой взгляд выбор препарата для вакцинации должен быть у каждого гражданина. Лично сам ещё не вакцинировался, если в ближайшее время поступят вакцины Pfizer, тогда обязательно буду вакцинироваться.Информация об использовании различных вакцин в Германии здесь: