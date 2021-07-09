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Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля
Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41894
Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля
Отправлено: 09.07.21 - 17:33
В Министерстве здравоохранения рассказали, как будут проверять работодателей и сотрудников на статус вакцинации после 15 июля. По данным Минздрава, в проверках будут задействованы мониторинговые группы совместно с органами внутренних дел.
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О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 154
Re: Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников...
Отправлено: 09.07.21 - 17:33
А как же слова прокурора на митинге,что штрафовать никого не будут. Грош им цена, брешут всю жизнь...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 651
Re: Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников...
Отправлено: 09.07.21 - 20:26
Мне интересно, найдется ли хоть один супер-юрист, который сможет засудить всю эту короно-шайку? В том числе и по Трудовому Кодексу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7276
Re: Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников...
Отправлено: 09.07.21 - 21:18
//Министерстве здравоохранения рассказали, как будут проверять работодателей и сотрудников на статус вакцинации после 15 июля,//
У меня только один вопрос, а зачем проверять? Разве вакцинация не добровольная?
У меня только один вопрос, а зачем проверять? Разве вакцинация не добровольная?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7276
Re: Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников...
Отправлено: 09.07.21 - 21:21
//Государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения// А за коричневую жижу текущую из водопроводных кранов, никого наказывать не хотят?
Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля
Отправлено: 10.07.21 - 07:36
Цитата:
Вакцинация добровольная и за её отсутствие человека наказывать не будут. А некоторым профессиям необходимо иметь прививки и если не будет - наказание будет работодателю. Это же как с образованием - оно добровольное, но для некоторых должностей нужно иметь специальное образование (педагоги, например). И если на должности педагога окажется человек без педагогического образования - руководителя накажут. Вот в этом случае можно ли утверждать что педагогическое образование является не добровольным?
elektron:
зачем проверять? Разве вакцинация не добровольная?
зачем проверять? Разве вакцинация не добровольная?
Вакцинация добровольная и за её отсутствие человека наказывать не будут. А некоторым профессиям необходимо иметь прививки и если не будет - наказание будет работодателю. Это же как с образованием - оно добровольное, но для некоторых должностей нужно иметь специальное образование (педагоги, например). И если на должности педагога окажется человек без педагогического образования - руководителя накажут. Вот в этом случае можно ли утверждать что педагогическое образование является не добровольным?
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 111
Re: Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников...
Отправлено: 10.07.21 - 08:31
Цитата:
Наличие вакцины не отражается на качестве работы, так что немного некорректное сравнение.
Victor Yang:
И если на должности педагога окажется человек без педагогического образования - руководителя накажут. Вот в этом случае можно ли утверждать что педагогическое образование является не добровольным?
И если на должности педагога окажется человек без педагогического образования - руководителя накажут. Вот в этом случае можно ли утверждать что педагогическое образование является не добровольным?
Наличие вакцины не отражается на качестве работы, так что немного некорректное сравнение.
M
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 112
Re: Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников...
Отправлено: 10.07.21 - 09:54
Цитата:
Очень и очень плохо, что прокурор города не изучил действующее на сегодня законодательство, а стал раздавать обещания и заверения, что никого наказывать не будут.
Сейчас СЭС начнет просто выполнять указания ни прокурора, а Минздрава, точнее Комитета санитарно-эпидемиологического контроля и надзора. Дальше может сложиться интересная ситуация - СЭС начнет штрафовать, а прокурор протестовать, как следствие, все уйдет в суды. Однако суды по санитарно-эпидемиологическим вопросам чаще всего будут на стороне СЭС, а не прокуратуры.
Охотник:
слова прокурора на митинге,что штрафовать никого не будут
слова прокурора на митинге,что штрафовать никого не будут
Очень и очень плохо, что прокурор города не изучил действующее на сегодня законодательство, а стал раздавать обещания и заверения, что никого наказывать не будут.
Сейчас СЭС начнет просто выполнять указания ни прокурора, а Минздрава, точнее Комитета санитарно-эпидемиологического контроля и надзора. Дальше может сложиться интересная ситуация - СЭС начнет штрафовать, а прокурор протестовать, как следствие, все уйдет в суды. Однако суды по санитарно-эпидемиологическим вопросам чаще всего будут на стороне СЭС, а не прокуратуры.
Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля
Отправлено: 10.07.21 - 09:59
Цитата:
Во-первых, речь не идёт так глубоко, иначе про качество образования тоже нужно упомянуть - речь идёт о юридических вещах в плане добровольности. Во-вторых, если работник обслуживания будет распространять свой вирус - это скажется на общем эпидемиологическом состоянии, а не только на качестве работы.
Пока что от противников вакцинации я не услышал ни одного весомого аргумента - зачем же властям нужны такие танцы с бубном.
Николаич I:
Наличие вакцины не отражается на качестве работы
Наличие вакцины не отражается на качестве работы
Во-первых, речь не идёт так глубоко, иначе про качество образования тоже нужно упомянуть - речь идёт о юридических вещах в плане добровольности. Во-вторых, если работник обслуживания будет распространять свой вирус - это скажется на общем эпидемиологическом состоянии, а не только на качестве работы.
Пока что от противников вакцинации я не услышал ни одного весомого аргумента - зачем же властям нужны такие танцы с бубном.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7964
Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля
Отправлено: 10.07.21 - 10:28
Цитата:
У тебя сравнения одно другого лучше.
А если на месте лётчика окажется пилот без соответствующего образования?
Вакцинация-это здоровье человека и только он сам,но никак ни его руководитель должен решить делать её или нет.
Так почему штрафовать будут руководителя?
Victor Yang:
И если на должности педагога окажется человек без педагогического образования - руководителя накажут.
И если на должности педагога окажется человек без педагогического образования - руководителя накажут.
У тебя сравнения одно другого лучше.
А если на месте лётчика окажется пилот без соответствующего образования?
Вакцинация-это здоровье человека и только он сам,но никак ни его руководитель должен решить делать её или нет.
Так почему штрафовать будут руководителя?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12308
Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля
Отправлено: 10.07.21 - 10:47
уверен, что местные барыги, и их штат,
полностью вакцинированы.
а пыхтят тут для поднятия пены.
полностью вакцинированы.
а пыхтят тут для поднятия пены.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1451
Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля
Отправлено: 10.07.21 - 10:58
Цитата:
Добринцофф, ну что же тут непонятного? Это делается для того, чтобы избежать юридического казуса по добровольности прививки. То есть самого человека наказать за отсутствие вакцины не могут, но можно же наказать тех, кто принимает на работу невакцинированных, это не противоречит конституции.
То же самое можно проворачивать не только с работодателями, но и с теми, кто предоставляет услуги невакцинированных и даже просто контактирует с ними. Это как в армии, один накосячил, а отвечать за него приходится всему подразделению. Так что всякого рода способов давления на антипрививочников ещё непочатый край.
Добринцофф:
Так почему штрафовать будут руководителя?
Так почему штрафовать будут руководителя?
Добринцофф, ну что же тут непонятного? Это делается для того, чтобы избежать юридического казуса по добровольности прививки. То есть самого человека наказать за отсутствие вакцины не могут, но можно же наказать тех, кто принимает на работу невакцинированных, это не противоречит конституции.
То же самое можно проворачивать не только с работодателями, но и с теми, кто предоставляет услуги невакцинированных и даже просто контактирует с ними. Это как в армии, один накосячил, а отвечать за него приходится всему подразделению. Так что всякого рода способов давления на антипрививочников ещё непочатый край.
Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля
Отправлено: 10.07.21 - 17:15
Цитата:
Ну у тебя же продавцы с санитарными книжками работают? А если их не окажется - штрафовать будут тебя, потому что ты должен обеспечить мед осмотр и предъявить такое требование. Тут ровно то же самое.
Цитата:
Я, собственно, поэтому педагогов и привёл в пример - раньше образование не требовали, а сейчас требуют. Вот и всё.
Добринцофф:
Так почему штрафовать будут руководителя?
Так почему штрафовать будут руководителя?
Ну у тебя же продавцы с санитарными книжками работают? А если их не окажется - штрафовать будут тебя, потому что ты должен обеспечить мед осмотр и предъявить такое требование. Тут ровно то же самое.
Цитата:
Добринцофф:
если на месте лётчика окажется пилот без соответствующего образования?
если на месте лётчика окажется пилот без соответствующего образования?
Я, собственно, поэтому педагогов и привёл в пример - раньше образование не требовали, а сейчас требуют. Вот и всё.
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