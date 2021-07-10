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Николай ВОРОНИН: История не учит?
Николай ВОРОНИН: История не учит?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41894
Николай ВОРОНИН: История не учит?
Отправлено: 10.07.21 - 09:37
В Казахстане собираются не только переписать учебник по «История Казахстана», но даже замахнулись на учебник «Всемирная история». Я представляю, что получится. Ведь наша история независимого Казахстана более похожа на историю Назарбаева.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12308
Re: Николай ВОРОНИН: История не учит?
Отправлено: 10.07.21 - 09:37
///обязательно появятся много батыров ///
менталитет. придумывать сказочных на конях и ставить им памятники.
а потом и города...
менталитет. придумывать сказочных на конях и ставить им памятники.
а потом и города...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3949
Re: Николай ВОРОНИН: История не учит?
Отправлено: 10.07.21 - 09:57
Цитата:
Не обязательно батыров, родственников полно уже нашлось, а теперь понесётся без тормозов...
Первое, что пришло мне в голову: у наших бастыков обязательно появятся много батыров из их предков.
Не обязательно батыров, родственников полно уже нашлось, а теперь понесётся без тормозов...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4733
Re: Николай ВОРОНИН: История не учит?
Отправлено: 10.07.21 - 10:07
Неужели не нашлось ни одного гражданина,чтоб призвал к совести этих людей, ведь все прекрасно понимают всё, но делают вопреки.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12308
Николай ВОРОНИН: История не учит?
Отправлено: 10.07.21 - 10:10
я бы так сказал, по простому,
выставляют казахов как дурачков.
выставляют казахов как дурачков.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 627
Re: Николай ВОРОНИН: История не учит?
Отправлено: 10.07.21 - 10:26
По ходу истории,снос памятников и пр. переименования это удел всех диктаторов. Так что не напрягаемся и ждём По-другому просто не было и не будет.
Re: Николай ВОРОНИН: История не учит?
Отправлено: 10.07.21 - 11:55
Цитата:
Цитата:
Сталинград защищали в 42 году когда Сталин уже умер))
Все понятно
Спасибо тов.Ворорин за такое объективное мнение)
Цитата:
И?
Добавят новые года что было после 90ых
Добавят то что нашли в архивах про постреволюционный период истории Казахстана
Что не нравится то?)
Цитата:
Автор вообще читал учебник по истории Казахстана или чисто на отвали пишет то что придумал себе?)))
Такое ощущение что он ничего не читал но лезет рассуждать и критиковать
Цитата:
Ну кому как
Россияне тоже со стороны смотришь
Дурачки дурачками со своим мединским, фильмами Михалкова про войну проспонированными государством и барельефам Маннергейму)
А потом это оказываться смена парадигмы и уход от советского прошлого)
Давайте вспомним: были Ленинград и Сталинград
Цитата:
Правда, в отличии от Нурсултана Абишевича, после их смерти
Сталинград защищали в 42 году когда Сталин уже умер))
Все понятно
Спасибо тов.Ворорин за такое объективное мнение)
Цитата:
В Казахстане собираются не только переписать учебник по «История Казахстана», но даже замахнулись на учебник «Всемирная история». Я представляю
И?
Добавят новые года что было после 90ых
Добавят то что нашли в архивах про постреволюционный период истории Казахстана
Что не нравится то?)
Цитата:
Одновременно все светлое и сильное, что было в прошлом СССР, мы уже оплевали.
Автор вообще читал учебник по истории Казахстана или чисто на отвали пишет то что придумал себе?)))
Такое ощущение что он ничего не читал но лезет рассуждать и критиковать
Цитата:
alex_60:
выставляют казахов как дурачков.
выставляют казахов как дурачков.
Ну кому как
Россияне тоже со стороны смотришь
Дурачки дурачками со своим мединским, фильмами Михалкова про войну проспонированными государством и барельефам Маннергейму)
А потом это оказываться смена парадигмы и уход от советского прошлого)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 93
Николай ВОРОНИН: История не учит?
Отправлено: 10.07.21 - 11:59
Цитата:
в той фразе речь была о памятниках, а не о названиях городов.
Цитата:
abaika95:
Сталинград защищали в 42 году когда Сталин уже умер
Сталинград защищали в 42 году когда Сталин уже умер
в той фразе речь была о памятниках, а не о названиях городов.
Цитата:
Памятники Ленину и Сталину возводились сотнями. Правда, в отличии от Нурсултана Абишевича, после их смерти.
Re: Николай ВОРОНИН: История не учит?
Отправлено: 10.07.21 - 12:06
Цитата:
Смотрю у многих какой то родовой комплекс неполноценности по отношению к батырам
Слышат про батыров и сразу пена из за рта,истерика и ножки сучат по полу
Батр..батытр..Батырыыы????
Хотя если разобраться что вам не нравится товарищчь Воронин? Может вместо вранья про Сталина и его наименования городов после его смерти хоть чучуть бы изучили историю страны в которой живёте?хоть чучуть культурой бы интересовались? До СССР тут люди жили со своим укладом и даже до империи жили,ой страшную вещь скажут тут люди жили даже до возникновения Золотой орды.
Племена разные жили,роды,кланы.
Жили,воевали,в походы ходили,легенды слагали.
А потом приходит товарищ Воронин из леса и заявляет "НеТЬ! ваша история никому не интересна,изучаем только историю империи либо историю совка все что до этого было это плохо,зло и вообще национализьма!!!? Какие там памятники лыцарям в Германии??? Какие памятники самураям в Японии??? Ничего не знаю!! Это у них там! Они имеют право! А у нас тут небыло ни батыров(военное сословие) ни ханов,ни биев,ни акынов,ни Баев,ни Беков,потомучто раз Я!! энтим не интересуюсь значить это и ненадо Тута!
Ну История как наука имеет свойство наказывать тех кто ее не изучает))
Не можешь-научим,не хочешь-.....а тут уже по обстоятельствам)))
Думаю, что если бы не действующий мораторий на переименования, то имена таких «батыров» появились бы уже сегодня. Ведь древний период истории Казахстана расцвечен многочисленными легендами и преданиями, правдоподобность которых сомнительна. Вот мы и лепим предков, исходя из собственных взглядов и симпатий.
Смотрю у многих какой то родовой комплекс неполноценности по отношению к батырам
Слышат про батыров и сразу пена из за рта,истерика и ножки сучат по полу
Батр..батытр..Батырыыы????
Хотя если разобраться что вам не нравится товарищчь Воронин? Может вместо вранья про Сталина и его наименования городов после его смерти хоть чучуть бы изучили историю страны в которой живёте?хоть чучуть культурой бы интересовались? До СССР тут люди жили со своим укладом и даже до империи жили,ой страшную вещь скажут тут люди жили даже до возникновения Золотой орды.
Племена разные жили,роды,кланы.
Жили,воевали,в походы ходили,легенды слагали.
А потом приходит товарищ Воронин из леса и заявляет "НеТЬ! ваша история никому не интересна,изучаем только историю империи либо историю совка все что до этого было это плохо,зло и вообще национализьма!!!? Какие там памятники лыцарям в Германии??? Какие памятники самураям в Японии??? Ничего не знаю!! Это у них там! Они имеют право! А у нас тут небыло ни батыров(военное сословие) ни ханов,ни биев,ни акынов,ни Баев,ни Беков,потомучто раз Я!! энтим не интересуюсь значить это и ненадо Тута!
Ну История как наука имеет свойство наказывать тех кто ее не изучает))
Не можешь-научим,не хочешь-.....а тут уже по обстоятельствам)))
Re: Николай ВОРОНИН: История не учит?
Отправлено: 10.07.21 - 12:08
Цитата:
Тогда к чему он перечислил эти города?) И да про памятники Сталину......
Вам самому не смешно?))
Серьезно не одного памятника Сталину не было при жизни? А может подумаем хорошенько?
Да и улицы при жизни Ленина уже Переименовывали
lavprof:
в той фразе речь была о памятниках, а не о названиях городов.
в той фразе речь была о памятниках, а не о названиях городов.
Тогда к чему он перечислил эти города?) И да про памятники Сталину......
Вам самому не смешно?))
Серьезно не одного памятника Сталину не было при жизни? А может подумаем хорошенько?
Да и улицы при жизни Ленина уже Переименовывали
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 314
Re: Николай ВОРОНИН: История не учит?
Отправлено: 10.07.21 - 14:19
Цитата:
Прими таблеточку, успокойся) Что ж ты так разнервничался
abaika95:
сразу пена из за рта,истерика и ножки сучат по полу
сразу пена из за рта,истерика и ножки сучат по полу
Прими таблеточку, успокойся) Что ж ты так разнервничался
Николай ВОРОНИН: История не учит?
Отправлено: 10.07.21 - 14:55
Цитата:
Че пришел враньё Воронина отмазывать?)
Ну давай удиви Палиграф Палиграфыч)) хотя последнее время твоя роль тут от истерики за рашку перестроилась в обыкновенное тяф тяф,видать к своему природному естеству возвращаешься)
гражданин СССР:
Прими таблеточку, успокойся) Что ж ты так разнервничался
Прими таблеточку, успокойся) Что ж ты так разнервничался
Че пришел враньё Воронина отмазывать?)
Ну давай удиви Палиграф Палиграфыч)) хотя последнее время твоя роль тут от истерики за рашку перестроилась в обыкновенное тяф тяф,видать к своему природному естеству возвращаешься)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22166
Николай ВОРОНИН: История не учит?
Отправлено: 10.07.21 - 16:18
Цитата:
абайка, Виагры. Может и
делом - займёшся...
гражданин СССР:
Прими таблеточку
Прими таблеточку
абайка, Виагры. Может и
делом - займёшся...
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