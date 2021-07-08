Искак Исергепов родился 12 июля 1936 года в Кустанайской области в многодетной семье, старшим из 9 детей. В феврале 2021 года Искак Наушинович ушел из жизни, не дожив несколько месяцев до 85 лет. Дочь почетного гражданина Костанайской области Искака Исергепова - о его жизни и судьбе. Читать статью
abaika95: Абай писал-язык был развит Жамбыл Жабаев писал патриотичные советские стихи-язык был развит Есенберлин написал Кочевников-язык был развит Ауезов,Сатпаев работали,все было развито
Вам про Фому, а вы про Ерёму. Это такие методы работы? Никто не говорит о литературном языке, который, несомненно, был развит. Речь о языке научном, требующем развитой терминологии. А этого-то и не было. Извините, но начало развития научного казахского языка на моих глазах происходило. Помню, как ожесточённо спорили две молодые преподавательницы, вынужденные мучиться с переводом на казахский лекций по физиологии человека. Они не могли сойтись, например, как перевести слово "ткань" или "клетка". Вы понимаете, что речь не о тех тканях, которые идут на пошив одежды. И это самое простое, а что говорить о более сложных понятиях! Сейчас, надеюсь, всё устаканилось и больше о терминах не спорят. Русский же давно был для этого приспособлен во многом потому, что предал свои старославянские корни ради слов с включением корней из романо-германских языков. То есть, по сути такая лёгкая латинизация, уже проходила на протяжении веков и послужила тому, что русский стал гибче и развитей. Вот и всё, никто тут ничего не принижает, не надо вставать в позу загнобленного и репрессированного. И не передёргивайте, пожалуйста. Вам же говорят о научном языке, а не о литературном. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Елена Пикельная: Вам про Фому, а вы про Ерёму. Это такие методы работы? Никто не говорит о литературном языке, который, несомненно, был развит. Речь о языке научном, требующем развитой терминологии.
Ну а почему не развивали? Почему высшие учебные заведения обучали людей только на русском языке? Почему не готовили Нацкадры чтобы потом те обучали и готовили языковую базу под производственный язык? Главное как мы вам тут все построили и научили, кричать любим а как дело конкретно касается примеров так языки сразу в опу засовывают) Цитата:
Елена Пикельная: Русский же давно был для этого приспособлен во многом потому, что предал свои старославянские корни ради слов с включением корней из романо-германских языков. То есть, по сути такая лёгкая латинизация, уже проходила на протяжении веков и послужила тому, что русский стал гибче и развитей.
Русский стал гибче и развитей и поэтому сейчас в мире правит английский,немецкий,китайский и японский Понятно Цитата:
Елена Пикельная: Вот и всё, никто тут ничего не принижает, не надо вставать в позу загнобленного и репрессированного
Это большинства поуеховших любимая поза) их тут гнобили,били и насиловали тапками) поэтому они и уехали А Я просто не понимаю тут криков про самую справедливую страну на свете а потом выясняется что без знания русского языка (развитого,гибкого почти арийского) нельзя было работать врачом даже в своей республике Дискриминация же обыкновенная Была? По факту была И точка.
казахи как в прошлом веке, так и сейчас к своему языку относятся наплевательски. современным казахам он не нужен. это очевидно. не учат его они и не знают. ну записали в конституцию, надписи над гос органами и все.
abaika95: Не дали возможности обучаться на своем языке А заставили изучать русский если он хочет выбиться в люди в той стране.
Цитата:
abaika95: потомки рабов пытались навязать свою социальную культуру рабства (колхозы,агитацию,доносы) другим нациям которые и не знали что такое рабство.....
Ну и "МамКо" ты абайка, и диагноз этот неизличим. Статья про хирурга высшей категории, про прекрасного человека, спавшего не мало жизней, который развивал здравоохранение на территории кустанайщины. В 1954 году, когда Искак Исергепов поступил в Алма-Атинский медицинский институт, в этом же году в Алма-Ате завершалось строительство здания Академии наук Казахской ССР. Наука нужна была Казахстану, для развития того же казахского языка. Вся страна восстанавливалась после Великой отечественной войны. А ты, как вшивый о бане.
abaika95: другим нациям которые и не знали что такое рабство.....
Бабайкин, ты скажи, в казахском ханстве были многочисленные ученые, профессора чтобы туже медицину преподавать? Были ли больницы, госпитали? Нации Средней Азии не знали что такое рабство? Зачем то так врать? Зачем тогда все жузы побежали под протекторат Российской империи?
- Акт о добровольном присоединении Младшего жуза к России со стороны Младшего жуза был подписан 10 октября 1731 года, в соотвествии с указом императрицы Анны I Иоанновной; - Присоединение Старшего жуза состоялось 10 июня 1734 года в соответствии с указом императрицы Анны I Иоанновны. В 1818 году Старший жуз вновь обратился с просьбой о принятии их в российское подданство. В мае 1824 года император Александр I подписал грамоту о принятии в подданство 14 султанов Старшего жуза, кочевавших в Семиречье. В 1830 году присягу приняло население нескольких волостей Среднего жуза. К 1845 году завершилось окончательное вхождение среднего и старшего жузов в российское подданство. Что же ханы и султаны были такие, что загнали вас под крыло Российской Империи? У территорий жузов не имелось установленных государственных границ, тем более демаркационных, границ которые были бы подтверждены протоколами с приграничными государствами, не было ни каких топографических карт территории казахского ханства. На такие мероприятия жузы были не способны в связи с отсутствием населения с такого рода специальностями и образованием, в большинстве своем жузы и не думали об этом, легче было им принять подданство Российской империи.
В Российской империи думали о границах всегда.
Внешняя внешняя граница Казахстана (не считая границ с бывшими республиками СССР) появилась благодаря: - 1 июня 1858 г. Между Российской империей и Китаем был подписан яньцзиньский русско-китайский трактат, определяющий границы между государствами, впоследствии окончательные разногласия по границе были урегулированы при СССР. Советско-китайская граница соответственно простиралась по внешним границам Казахской, Киргизской, Таджикской ССР; - 29 августа 1885 г. в Лондоне между Российской империей и Великобританией был подписан англо-русский протокол об установлении российско-афганской границы; - Конвенция между Российской империей и Персией о разграничении к востоку от Каспийского моря, была в Тегеране 9 декабря 1881 года. Окончательно разграничение между Ираном и Россией в Центральной Азии было завершено подписанием конвенции от 27 мая 1893 г., а в 1894 г. полностью урегулированы вопросы границы и использования пограничных вод. Вышеуказанные мероприятия по становлению границ Российской империи, к сожалению не могли бы произойти без многочисленных войн, когда государству приходилось защищать и отвоевывать свои территории.
После Октябрьской революции 1917 г. и дальнейшего разделения территорий Российской империи на республики для образовании СССР, у будущего Казахстана появились четкие границы, в 1936 году была окончательно образована Казахская ССР с основными границами которые имеет сейчас Казахстан. Вот так вот граница Казахстана и образовалась, как ты бабайка выразился, с помощью: Цитата:
abaika95: потомков крепостных крестьян)))
Цитата:
abaika95: потомки рабов пытались навязать свою социальную культуру рабства
гражданин СССР: Без толку пытаться что-то объяснить Шарикову, ОНО же самое "умное" и "образованное" на форуме
Абайка, как "облако в штанах" - поначитается статей в интернете, и испускает свои безумные облачные оценки произошедшего. Статья про Искака Исергепова интересная. Вот взял молодой Искак, не послушался отца, который считал что 10 классов средней школы вполне достаточно для жизни, и поехал поступать в медицинский ВУЗ, и поступил, и всю жизнь посвятил медицине. Как настаивал отец Искака, что одной школы достаточно для жизни, такие "советы" тогда давало не мало родителей в казахских семьях, соответственно в те года и научно-техническое образование и медицинское везде внедрять на казахском языке было бесмысленно да и потенциала людского у страны тогда не было. В 1954 году в Алма-Ате только отстроили Академию наук, в здании которой сейчас располагается Национальная академия наук Республики Казахстан.
Я абайке ни чего не объясняю, человеку без образования ни чего не объяснишь, пишу потому что кто-то читает абайку и куата например, и потом у таких абайко-куатовских читателей не знающих истории, возникает не верная оценка о прошедшем времени, что в СССР казахский язык угнетали и не давали ему развиваться, не учили на казахском языке, что та же Российская империя угнетала казахский народ, а при СССР вообще был геноцид в 1930-е года.
Очень жаль что переехав в рашку тебя кроме как нужника не воспринимают))Цитата:
те года и научно-техническое образование и медицинское везде внедрять на казахском языке было бесмысленно
Цитата:
возникает не верная оценка о прошедшем времени, что в СССР казахский язык угнетали и не давали ему развиваться, не учили на казахском языке, что та же Российская империя угнетала казахский народ, а при СССР вообще был геноцид в 1930-е года.
Ну все понятно Болванчик который Истории не знает а лезет манипулировать фактами и передёргивать опять голос подал. Было бессмысленно изучать казахский потомучто надо было везде внедрять русскую мову)) а продвижение нац языков на местах было так,чтобы сильно не бузели нац кадры. Вот вам ваш язык,вот вам ваши сказки,читайте и не выпендривайтесь Дальше если хотите получить высшее образование учите только русский язык потомучто он почти арийский! Вот от этого о сути гослицемерия совок и развалился)) И да П.С болванчик по секрету скажу я к твоему любимому куату отношения не имею,как бы тебе там не хотелось)) он оголтелый нац популист,я же за объективность которая тут вам не нравится почему-то,аж истерика у вас происходит у болезных))вы от куата сами недолеко ушли,он шовик открытый и вы такие же шовики но уже тихушники))ничего не знаете а рассуждать лезите)) как те шариковы
гражданин СССР: Да я как раз-таки никуда не переезжал, как жил, так и живу
Как жил за речкой Уй так и живёшь? Так какой интерес тебе тут новости обсуждать? Обсуждай свои ЗаУйные) Цитата:
гражданин СССР: Это ты, существо без Родины болтаешься как кое-что в проруби))) Понаехавший
Про себе ненадо тут гасторбайторские истории рассказывать) я Жил тут,мои предки тут жили,никуда не уезжали не приезжали на работы как твои,никуда не убегали в 90ые) я съездил в Россию, посмотреть чем люди живут,поучился там немного, вернулся,люди такие же большинством,быт такой же) а мне тут из рашки пытаться доказать что они там чуть ли не как в Японии проживают) Смешно ЗаУйный Смешно
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