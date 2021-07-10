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≡ К больному для многих вопросу о вакцинации
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41894
К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 14:49
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И. В. Коновалов: \"Вакцины как инструмент здоровья в XXI веке\" Смотрите слушайте беседу с врачом-инфекционистом, кандидатом медицинских наук, доцентом РНИМУ им. Пирогова Иваном Вячеславовичем Коноваловым. Просто и понятно про вакцинацию, причины, последствия и зачем она нужна.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
173
Re: К больному для многих вопросу о вакцинации
Отправлено: 10.07.21 - 14:49
#1
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Люк Антуан Монтанье [Luc Antoine Montagnier]. Французский вирусолог, профессор, лауреат Нобелевской премии 2008 г. по физиологии и медицине за открытие вируса иммунодефицита (ВИЧ) в 1983 г. Кавалер ордена Почётного Легиона, кавалер национального ордена "За заслуги", обладатель более чем 10 других почетных премий и званий, полное перечисление которых заняло-бы добрую половину статьи.
Интервью


перевод здесь
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