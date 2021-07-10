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Думаю, что если бы не действующий мораторий на переименования, то имена таких «батыров» появились бы уже сегодня. Ведь древний период истории Казахстана расцвечен многочисленными легендами и преданиями, правдоподобность которых сомнительна. Вот мы и лепим предков, исходя из собственных взглядов и симпатий.

Цитата:Смотрю у многих какой то родовой комплекс неполноценности по отношению к батырамСлышат про батыров и сразу пена из за рта,истерика и ножки сучат по полуБатр..батытр..Батырыыы????Хотя если разобраться что вам не нравится товарищчь Воронин? Может вместо вранья про Сталина и его наименования городов после его смерти хоть чучуть бы изучили историю страны в которой живёте?хоть чучуть культурой бы интересовались? До СССР тут люди жили со своим укладом и даже до империи жили,ой страшную вещь скажут тут люди жили даже до возникновения Золотой орды.Племена разные жили,роды,кланы.Жили,воевали,в походы ходили,легенды слагали.А потом приходит товарищ Воронин из леса и заявляет "НеТЬ! ваша история никому не интересна,изучаем только историю империи либо историю совка все что до этого было это плохо,зло и вообще национализьма!!!? Какие там памятники лыцарям в Германии??? Какие памятники самураям в Японии??? Ничего не знаю!! Это у них там! Они имеют право! А у нас тут небыло ни батыров(военное сословие) ни ханов,ни биев,ни акынов,ни Баев,ни Беков,потомучто раз Я!! энтим не интересуюсь значить это и ненадо Тута!Ну История как наука имеет свойство наказывать тех кто ее не изучает))Не можешь-научим,не хочешь-.....а тут уже по обстоятельствам)))