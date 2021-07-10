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≡ Популярный антибиотик признали бесполезным для лечения коронавируса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41893
Популярный антибиотик признали бесполезным для лечения коронавируса
Отправлено: 10.07.21 - 11:50
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В эксперименте принимало участие 300 жителей Британии, у которых был выявлен коронавирус на ранней стадии. Ученые изучали, как прием азитромицина повлияет на характер развития инфекции и вероятность последующей госпитализации.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2192
Re: Популярный антибиотик признали бесполезным для лечения...
Отправлено: 10.07.21 - 11:50
#1
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Странные эти ученые. У нас в школе еще на уроках биологии учат, что антибиотики в принципе при вирусах бесполезны. Антибиотиками лечат бактериальные инфекции. Азитромицин или Цеф-3 назначают если уже пошло осложнение в виде пневмонии, когда ослабленный короновирусом организм уже не в состоянии противостоять болезнетворным бактериям.
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