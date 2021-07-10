Re: Популярный антибиотик признали бесполезным для лечения...

Отправлено: - 11:50

Странные эти ученые. У нас в школе еще на уроках биологии учат, что антибиотики в принципе при вирусах бесполезны. Антибиотиками лечат бактериальные инфекции. Азитромицин или Цеф-3 назначают если уже пошло осложнение в виде пневмонии, когда ослабленный короновирусом организм уже не в состоянии противостоять болезнетворным бактериям.