Прогноз на 5 дней
ясно+27°C
  • 754 мм рт.ст.
  • 39% влажность
  • С-СВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Куда уходят лишние деньги при оплате проезда в автобусе социальной картой и как их вернуть?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41891
Куда уходят лишние деньги при оплате проезда в автобусе социальной картой и как их вернуть?
Отправлено: 10.07.21 - 10:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанаец Акылбек КАРАБАЕВ при оплате проезда в автобусе обнаружил, что с социальной карты вычли 80 тенге, а не 70, как должно быть по льготе для пенсионеров. "Как вернуть свои деньги?" - спрашивает он.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10337
Re: Куда уходят лишние деньги при оплате проезда в автобусе...
Отправлено: 10.07.21 - 10:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хотелось бы, чтобы другие пенсионеры, у кого тоже была такая проблема, меня поддержали

Зачем? Считаю ваще полностью отменить эту льготу че вам даёт эти 10 тенге?
Да не че. Какая у вас пенсия? 100 000?. Сегодня на эти деньги живут молодые семьи троем. С ребенком который не может кушать жареную картоху, а ему нужно спец питание. Хорош уже ныть на ровном месте. Откажитесь от этих льгот и гоняйте как все.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12308
Re: Куда уходят лишние деньги при оплате проезда в автобусе...
Отправлено: 10.07.21 - 10:54
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Зачем? Считаю ваще полностью отменить эту льготу че вам даёт эти 10 тенге?


тоже так подумал.
ну понятно, пенсионеру хочется показать свою значимость.
///Сам Акылбек Карабаев // же.
чего дома не сидится.
Профайл
Н
* Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
111
Re: Куда уходят лишние деньги при оплате проезда в автобусе...
Отправлено: 10.07.21 - 11:39
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Сегодня на эти деньги живут молодые семьи троем. С ребенком

А помогают им родители-пенсионеры, всё ж логично )))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 80, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 78
Зарегистрированные пользователи: юля елиссева, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS