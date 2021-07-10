Отправлено: - 10:46

Хотелось бы, чтобы другие пенсионеры, у кого тоже была такая проблема, меня поддержали

Цитата:Зачем? Считаю ваще полностью отменить эту льготу че вам даёт эти 10 тенге?Да не че. Какая у вас пенсия? 100 000?. Сегодня на эти деньги живут молодые семьи троем. С ребенком который не может кушать жареную картоху, а ему нужно спец питание. Хорош уже ныть на ровном месте. Откажитесь от этих льгот и гоняйте как все.