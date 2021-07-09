Отправлено: - 08:31

Victor Yang:

И если на должности педагога окажется человек без педагогического образования - руководителя накажут. Вот в этом случае можно ли утверждать что педагогическое образование является не добровольным?

Цитата:Наличие вакцины не отражается на качестве работы, так что немного некорректное сравнение.