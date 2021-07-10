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≡ Николай ВОРОНИН: История не учит?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41891
Николай ВОРОНИН: История не учит?
Отправлено: 10.07.21 - 09:37
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В Казахстане собираются не только переписать учебник по «История Казахстана», но даже замахнулись на учебник «Всемирная история». Я представляю, что получится. Ведь наша история независимого Казахстана более похожа на историю Назарбаева.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12308
Re: Николай ВОРОНИН: История не учит?
Отправлено: 10.07.21 - 09:37
#1
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///обязательно появятся много батыров ///

менталитет. придумывать сказочных на конях и ставить им памятники.
а потом и города...
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3949
Re: Николай ВОРОНИН: История не учит?
Отправлено: 10.07.21 - 09:57
#2
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Цитата:
Первое, что пришло мне в голову: у наших бастыков обязательно появятся много батыров из их предков.

Не обязательно батыров, родственников полно уже нашлось, а теперь понесётся без тормозов...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4733
Re: Николай ВОРОНИН: История не учит?
Отправлено: 10.07.21 - 10:07
#3
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Неужели не нашлось ни одного гражданина,чтоб призвал к совести этих людей, ведь все прекрасно понимают всё, но делают вопреки.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12308
Николай ВОРОНИН: История не учит?
Отправлено: 10.07.21 - 10:10
#4
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я бы так сказал, по простому,
выставляют казахов как дурачков.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
627
Re: Николай ВОРОНИН: История не учит?
Отправлено: 10.07.21 - 10:26
#5
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По ходу истории,снос памятников и пр. переименования это удел всех диктаторов. Так что не напрягаемся и ждём :lol: По-другому просто не было и не будет.
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