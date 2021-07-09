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- Медотвод может дать только врач госполиклиники, или же справка частного врача также имеет силу? - спросили журналисты.

- Врач, который освидетельствует пациента, перед вакцинацией берет на себя полную ответственность за дачу либо недачу ему медотвода

Цитата:А где ответ на вопрос?)За информацию по медотводам огромное спасибо.