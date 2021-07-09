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elektron:

зачем проверять? Разве вакцинация не добровольная?

Цитата:Вакцинация добровольная и за её отсутствие человека наказывать не будут. А некоторым профессиям необходимо иметь прививки и если не будет - наказание будет работодателю. Это же как с образованием - оно добровольное, но для некоторых должностей нужно иметь специальное образование (педагоги, например). И если на должности педагога окажется человек без педагогического образования - руководителя накажут. Вот в этом случае можно ли утверждать что педагогическое образование является не добровольным?