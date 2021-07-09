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≡ Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41889
Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля
Отправлено: 09.07.21 - 17:33
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В Министерстве здравоохранения рассказали, как будут проверять работодателей и сотрудников на статус вакцинации после 15 июля. По данным Минздрава, в проверках будут задействованы мониторинговые группы совместно с органами внутренних дел.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
154
Re: Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников...
Отправлено: 09.07.21 - 17:33
#1
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А как же слова прокурора на митинге,что штрафовать никого не будут. Грош им цена, брешут всю жизнь...
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
651
Re: Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников...
Отправлено: 09.07.21 - 20:26
#2
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Мне интересно, найдется ли хоть один супер-юрист, который сможет засудить всю эту короно-шайку? В том числе и по Трудовому Кодексу.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7276
Re: Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников...
Отправлено: 09.07.21 - 21:18
#3
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//Министерстве здравоохранения рассказали, как будут проверять работодателей и сотрудников на статус вакцинации после 15 июля,//

У меня только один вопрос, а зачем проверять? Разве вакцинация не добровольная? ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7276
Re: Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников...
Отправлено: 09.07.21 - 21:21
#4
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//Государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения// А за коричневую жижу текущую из водопроводных кранов, никого наказывать не хотят? :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14119
Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля
Отправлено: 10.07.21 - 07:36
#5
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Цитата:
elektron:
зачем проверять? Разве вакцинация не добровольная?

Вакцинация добровольная и за её отсутствие человека наказывать не будут. А некоторым профессиям необходимо иметь прививки и если не будет - наказание будет работодателю. Это же как с образованием - оно добровольное, но для некоторых должностей нужно иметь специальное образование (педагоги, например). И если на должности педагога окажется человек без педагогического образования - руководителя накажут. Вот в этом случае можно ли утверждать что педагогическое образование является не добровольным?
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