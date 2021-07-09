Re: «Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю...

Отправлено: - 16:24

Сказочный судья да и прокурор. Именно в этом случае виноваты безмозглые проектировщик и заказчик (акимат), которые расположили жилой микрорайон через дорогу от крупного ТРЦ, а надземный пешеходный переход сделали в 150 метрах в стороне.



Поставьте себя на место 80-летней женщины. Ей предлагают зимой (!) пойти 150 метров туда, вскарабкаться на надземный переход, спуститься по скользкой лестнице, пройти ещё 150 метров назад, а уже затем продолжить свой путь. Пойдёт она? Конечно нет! Понятно любому, что в этом месте люди будут перебегать дорогу и всегда здесь будут ДТП.



Водитель в чём виноват? Пешеходы на проезжей части находиться не имеют права, только пересекать её в установленных местах. Мне кажется, стоит подавать апелляцию.