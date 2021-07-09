Re: Как и где получить медицинский отвод от вакцинирования...

Отправлено: - 20:01

Скоро проверим слова Рустема Айтбаева в действии. Посмотрим как будет на самом деле. Знакомого, инвалида 2 группы, уже начинают гонят по кругу: участковый 1 поликлиники направляет к невропатологу,к которому неизвестно, когда можно попасть на приём. Сказали позвоните 16 июля, и узнайте, когда он будет принимать.