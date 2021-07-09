Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Как и где получить медицинский отвод от вакцинирования против КВИ в Костанае? Памятка "НГ"
Как и где получить медицинский отвод от вакцинирования против КВИ в Костанае? Памятка "НГ"
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать