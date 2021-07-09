Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
«Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать