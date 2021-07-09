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≡ «Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41889
«Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
Отправлено: 09.07.21 - 12:53
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28 декабря 2020 года, около 14.00, 56-летний Сергей ВАРЕНКО, управляя автобусом «Mercedes-Benz» маршрута № 38, на пр. Назарбаева, в 150 метрах от надземного перехода (район ТРЦ "Костанай плаза"), сбил 80-летнюю Жамал Сексенбаеву.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1197
Re: «Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю...
Отправлено: 09.07.21 - 16:24
#15
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Сказочный судья да и прокурор. Именно в этом случае виноваты безмозглые проектировщик и заказчик (акимат), которые расположили жилой микрорайон через дорогу от крупного ТРЦ, а надземный пешеходный переход сделали в 150 метрах в стороне.

Поставьте себя на место 80-летней женщины. Ей предлагают зимой (!) пойти 150 метров туда, вскарабкаться на надземный переход, спуститься по скользкой лестнице, пройти ещё 150 метров назад, а уже затем продолжить свой путь. Пойдёт она? Конечно нет! Понятно любому, что в этом месте люди будут перебегать дорогу и всегда здесь будут ДТП.

Водитель в чём виноват? Пешеходы на проезжей части находиться не имеют права, только пересекать её в установленных местах. Мне кажется, стоит подавать апелляцию.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10336
Re: «Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю...
Отправлено: 09.07.21 - 19:29
#16
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Цитата:
Тот самый:

На его месте может завтра оказался любой . Потому что собьешь ты хоть на пешеходном или нет, ты станешь виновным.
P.S Зебры в городе становятся просто бессмысленными Бюджету города можно их не рисовать а с экономить деньги. ПЕШЕХОДЫ алга, можете смело переходить дорогу где угодно . Если живые останитесь сможите пару лямов с автомобилиста срубить.
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
523
Re: «Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю...
Отправлено: 09.07.21 - 19:49
#17
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Я всё правильно понимаю: Водитель едет без нарушения ЗоДД (ПДД), бабуля идёт не в положенном месте, на проезжей части, не убедившись в безопасности перехода, как это предписано в ЗоДД (при отсутствии пешеходных переходов в радиусе 150 мт. пешеход как участник ДД обязан убедиться в безопасности и после начинать движение) и виноват водитель, в том что она нарушила ЗоДД? Ребята, алё!!! Вы там под чем?! Кто вам дал вообще вашу робу и полномочия сидеть людей судить, да это ваше место в тюряге за преступную халатность при осуществлении службы!
Тело есть- статья найдётся как говорится. Не будет ппорядка в такой стране.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
145
Re: «Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю...
Отправлено: 09.07.21 - 19:52
#18
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Бабуле. Царствие Небесное.
А мужика искренне жаль! Ладно деньги, но срок за что?!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10336
Re: «Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю...
Отправлено: 09.07.21 - 20:28
#19
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Ребята, автобусники да проивите вы смелость за своего колегу. Почему вы молчите? Если вас заставляет руководство выходить на смену в снег, дождь,гололед. Не езжайте !. Помните что если произойдет ЧП то от вас "эти" директора отвернутся и скажут это ваши проблемы. Это же ваш колега попал в беду. Бастуйте. Завтра любой из вас может оказался на его месте . Станьте мужиками, и покажите что бастуите не только за цену за проезд, Но и за дело.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7274
«Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
Отправлено: 09.07.21 - 20:35
#20
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Цитата:
Vit:
Ребята, автобусники да проивите вы смелость за своего колегу.

Поддерживаю в каждом слове. Тут не водителя судить нужно, а ему ещё и моральную компенсацию выплатить.
Ведь так скоро (мои соболезнования), но бабушек может развестись столько, что и20 км/ч не успеешь затормозить. Все участники дорожного движения, должны нести свою ответственность за нарушения. И водитель ничего, от слова абсолютно, не нарушил. Но в тюрьму. Так не пойдёт.
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