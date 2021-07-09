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≡ Как и где получить медицинский отвод от вакцинирования против КВИ в Костанае? Памятка "НГ"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41889
Как и где получить медицинский отвод от вакцинирования против КВИ в Костанае? Памятка "НГ"
Отправлено: 09.07.21 - 18:43
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Согласно постановлению главного санврача РК, для допуска к работе в сфере услуг казахстанцы обязаны сделать прививку от КВИ, либо еженедельно проходить ПЦР-тестирование. Но как быть тем, кто считает, что у него есть противопоказания к вакцине?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2444
Re: Как и где получить медицинский отвод от вакцинирования...
Отправлено: 09.07.21 - 18:43
#1
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