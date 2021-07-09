Отправлено: - 18:43

Согласно постановлению главного санврача РК, для допуска к работе в сфере услуг казахстанцы обязаны сделать прививку от КВИ, либо еженедельно проходить ПЦР-тестирование. Но как быть тем, кто считает, что у него есть противопоказания к вакцине?