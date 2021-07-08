Искак Исергепов родился 12 июля 1936 года в Кустанайской области в многодетной семье, старшим из 9 детей. В феврале 2021 года Искак Наушинович ушел из жизни, не дожив несколько месяцев до 85 лет. Дочь почетного гражданина Костанайской области Искака Исергепова - о его жизни и судьбе. Читать статью
abaika95: Абай писал-язык был развит Жамбыл Жабаев писал патриотичные советские стихи-язык был развит Есенберлин написал Кочевников-язык был развит Ауезов,Сатпаев работали,все было развито
Вам про Фому, а вы про Ерёму. Это такие методы работы? Никто не говорит о литературном языке, который, несомненно, был развит. Речь о языке научном, требующем развитой терминологии. А этого-то и не было. Извините, но начало развития научного казахского языка на моих глазах происходило. Помню, как ожесточённо спорили две молодые преподавательницы, вынужденные мучиться с переводом на казахский лекций по физиологии человека. Они не могли сойтись, например, как перевести слово "ткань" или "клетка". Вы понимаете, что речь не о тех тканях, которые идут на пошив одежды. И это самое простое, а что говорить о более сложных понятиях! Сейчас, надеюсь, всё устаканилось и больше о терминах не спорят. Русский же давно был для этого приспособлен во многом потому, что предал свои старославянские корни ради слов с включением корней из романо-германских языков. То есть, по сути такая лёгкая латинизация, уже проходила на протяжении веков и послужила тому, что русский стал гибче и развитей. Вот и всё, никто тут ничего не принижает, не надо вставать в позу загнобленного и репрессированного. И не передёргивайте, пожалуйста. Вам же говорят о научном языке, а не о литературном. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Елена Пикельная: Вам про Фому, а вы про Ерёму. Это такие методы работы? Никто не говорит о литературном языке, который, несомненно, был развит. Речь о языке научном, требующем развитой терминологии.
Ну а почему не развивали? Почему высшие учебные заведения обучали людей только на русском языке? Почему не готовили Нацкадры чтобы потом те обучали и готовили языковую базу под производственный язык? Главное как мы вам тут все построили и научили, кричать любим а как дело конкретно касается примеров так языки сразу в опу засовывают) Цитата:
Елена Пикельная: Русский же давно был для этого приспособлен во многом потому, что предал свои старославянские корни ради слов с включением корней из романо-германских языков. То есть, по сути такая лёгкая латинизация, уже проходила на протяжении веков и послужила тому, что русский стал гибче и развитей.
Русский стал гибче и развитей и поэтому сейчас в мире правит английский,немецкий,китайский и японский Понятно Цитата:
Елена Пикельная: Вот и всё, никто тут ничего не принижает, не надо вставать в позу загнобленного и репрессированного
Это большинства поуеховших любимая поза) их тут гнобили,били и насиловали тапками) поэтому они и уехали А Я просто не понимаю тут криков про самую справедливую страну на свете а потом выясняется что без знания русского языка (развитого,гибкого почти арийского) нельзя было работать врачом даже в своей республике Дискриминация же обыкновенная Была? По факту была И точка.
казахи как в прошлом веке, так и сейчас к своему языку относятся наплевательски. современным казахом он не нужен. это очевидно. не учат его они и не знают. ну записали в конституцию, надписи над гос органами и все.
abaika95: Не дали возможности обучаться на своем языке А заставили изучать русский если он хочет выбиться в люди в той стране.
Цитата:
abaika95: потомки рабов пытались навязать свою социальную культуру рабства (колхозы,агитацию,доносы) другим нациям которые и не знали что такое рабство.....
Ну и "МамКо" ты абайка, и диагноз этот неизличим. Статья про хирург высшей категории, про прекрасного человека, спавшего не мало жизней, который развивал здравоохранение на территории кустанайщины. А ты, как вшивый о бане.
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