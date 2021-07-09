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Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41889
Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Отправлено: 09.07.21 - 15:54
С 10 июля вводятся новые правила пересечения государственной границы с Российской Федерацией. Об этом сообщили в посольстве Казахстана в России.
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(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2191
Re: Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Отправлено: 09.07.21 - 15:54
а что, ежели вакцинирован, да еще и Спутником, не канает?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 626
Re: Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Отправлено: 09.07.21 - 16:05
Цитата:
Неа,всё больше и больше припонов. Получается и "левую" справку не подгрузить. Если эта вакцинация,кроме галочки,никому не нужна и не помагает,то тогда зачем она??? Кол-во заболевших растёт,вместо теста она не канает. Смысл господа?!
юля елиссева:
еще и Спутником, не канает?
еще и Спутником, не канает?
Неа,всё больше и больше припонов. Получается и "левую" справку не подгрузить. Если эта вакцинация,кроме галочки,никому не нужна и не помагает,то тогда зачем она??? Кол-во заболевших растёт,вместо теста она не канает. Смысл господа?!
(Пользователи)
- Регистрация:
- 26.04.19
- Сообщений:
- 10
Re: Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Отправлено: 09.07.21 - 16:20
они забыли сказать, что приложения этого нет еще в нашем регионе...
Re: Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Отправлено: 09.07.21 - 16:27
Я наконец-то понял, почему некоторые тут так яростно ждут Пфайзер. Оказывается вон оно что:
У привившихся вакциной Pfizer женщин начала расти грудь
Хотя тоже не совсем понятно, это же у женщин. Хотя, возможно, таким способом кто-то хочет определиться всё-таки со своей гендерной принадлежностью?..
Хотя тоже не совсем понятно, это же у женщин. Хотя, возможно, таким способом кто-то хочет определиться всё-таки со своей гендерной принадлежностью?..
Re: Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Отправлено: 09.07.21 - 16:28
Цитата:
Это не так. Есть, и работает, во всяком случае на iOS
Ded:
они забыли сказать, что приложения этого нет еще в нашем регионе...
они забыли сказать, что приложения этого нет еще в нашем регионе...
Это не так. Есть, и работает, во всяком случае на iOS
Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Отправлено: 09.07.21 - 17:16
Цитата:
Не так
Просто Юлий искусственно своим кукуреком про пфайзер в каждой ветке о вакцинах пытается вызвать обсуждаловку)
Сам то небось уже привитый во все места)
Yorik:
Я наконец-то понял, почему некоторые тут так яростно ждут Пфайзер. Оказывается вон оно что:
Я наконец-то понял, почему некоторые тут так яростно ждут Пфайзер. Оказывается вон оно что:
Не так
Просто Юлий искусственно своим кукуреком про пфайзер в каждой ветке о вакцинах пытается вызвать обсуждаловку)
Сам то небось уже привитый во все места)
Re: Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Отправлено: 09.07.21 - 17:19
Цитата:
Вооот тут лучше не экстрималить лишний раз)
Сейчас начнется наплыв в эти лаборатории и не факт что система не даст сбой или просто не забудут передать результаты в тот момент когда вы уже выехали на границу
Человеку, сдавшему анализ, не нужно возвращаться в медучреждение, чтобы получить бумажную справку. Его результаты лаборатория передаст в систему, и они отобразятся в приложении.
Вооот тут лучше не экстрималить лишний раз)
Сейчас начнется наплыв в эти лаборатории и не факт что система не даст сбой или просто не забудут передать результаты в тот момент когда вы уже выехали на границу
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 87
Re: Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Отправлено: 09.07.21 - 17:37
То есть получается, открыли сухопутную границу с Россией? Можно ехать? Или это опять для воздушного транспорта?
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 87
Re: Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Отправлено: 09.07.21 - 17:44
Цитата:
Tengrinews.kz
"Разработчики уверяют, что система будет развиваться, и в последующем в ней будут отражаться сведения и о пройденной вакцинации, и о количестве антител".
Сабыр:
Если эта вакцинация,кроме галочки,никому не нужна и не помагает,то тогда зачем она??? Кол-во заболевших растёт,вместо теста она не канает. Смысл господа?!
Если эта вакцинация,кроме галочки,никому не нужна и не помагает,то тогда зачем она??? Кол-во заболевших растёт,вместо теста она не канает. Смысл господа?!
"Разработчики уверяют, что система будет развиваться, и в последующем в ней будут отражаться сведения и о пройденной вакцинации, и о количестве антител".
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10334
Re: Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Отправлено: 09.07.21 - 18:19
Если это совместная тема с Евразии. То значит и наш егов-мобил должен быть действителен а не только (путешествуй без ковид) Зачем плодить кучу приложений? Вот я например сдал тест и мне на егов пришло ответ. Егов это официальное наше приложение где о каждом человек есть все данные
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