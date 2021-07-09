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≡ Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41889
Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Отправлено: 09.07.21 - 15:54
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С 10 июля вводятся новые правила пересечения государственной границы с Российской Федерацией. Об этом сообщили в посольстве Казахстана в России.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2191
Re: Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Отправлено: 09.07.21 - 15:54
#1
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а что, ежели вакцинирован, да еще и Спутником, не канает?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
626
Re: Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Отправлено: 09.07.21 - 16:05
#2
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Цитата:
юля елиссева:
еще и Спутником, не канает?

Неа,всё больше и больше припонов. Получается и "левую" справку не подгрузить. Если эта вакцинация,кроме галочки,никому не нужна и не помагает,то тогда зачем она??? Кол-во заболевших растёт,вместо теста она не канает. Смысл господа?!
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Ded
§ Ded
(Пользователи)
Регистрация:
26.04.19
Сообщений:
10
Re: Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Отправлено: 09.07.21 - 16:20
#3
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они забыли сказать, что приложения этого нет еще в нашем регионе...
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
973
Re: Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Отправлено: 09.07.21 - 16:27
#4
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Я наконец-то понял, почему некоторые тут так яростно ждут Пфайзер. Оказывается вон оно что:
У привившихся вакциной Pfizer женщин начала расти грудь
Хотя тоже не совсем понятно, это же у женщин. Хотя, возможно, таким способом кто-то хочет определиться всё-таки со своей гендерной принадлежностью?.. :-)
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
973
Re: Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Отправлено: 09.07.21 - 16:28
#5
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Цитата:
Ded:
они забыли сказать, что приложения этого нет еще в нашем регионе...

Это не так. Есть, и работает, во всяком случае на iOS
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8606
Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Отправлено: 09.07.21 - 17:16
#6
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Цитата:
Yorik:
Я наконец-то понял, почему некоторые тут так яростно ждут Пфайзер. Оказывается вон оно что:

Не так
Просто Юлий искусственно своим кукуреком про пфайзер в каждой ветке о вакцинах пытается вызвать обсуждаловку)
Сам то небось уже привитый во все места)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8606
Re: Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Отправлено: 09.07.21 - 17:19
#7
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Цитата:
Человеку, сдавшему анализ, не нужно возвращаться в медучреждение, чтобы получить бумажную справку. Его результаты лаборатория передаст в систему, и они отобразятся в приложении. 

Вооот тут лучше не экстрималить лишний раз)
Сейчас начнется наплыв в эти лаборатории и не факт что система не даст сбой или просто не забудут передать результаты в тот момент когда вы уже выехали на границу
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
87
Re: Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Отправлено: 09.07.21 - 17:37
#8
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То есть получается, открыли сухопутную границу с Россией? Можно ехать? Или это опять для воздушного транспорта?
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
87
Re: Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Отправлено: 09.07.21 - 17:44
#9
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Цитата:
Сабыр:
Если эта вакцинация,кроме галочки,никому не нужна и не помагает,то тогда зачем она??? Кол-во заболевших растёт,вместо теста она не канает. Смысл господа?!


Tengrinews.kz
"Разработчики уверяют, что система будет развиваться, и в последующем в ней будут отражаться сведения и о пройденной вакцинации, и о количестве антител".
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10334
Re: Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
Отправлено: 09.07.21 - 18:19
#10
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Если это совместная тема с Евразии. То значит и наш егов-мобил должен быть действителен а не только (путешествуй без ковид) Зачем плодить кучу приложений? Вот я например сдал тест и мне на егов пришло ответ. Егов это официальное наше приложение где о каждом человек есть все данные
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