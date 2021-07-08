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≡ Спасал жизни, работал над Конституцией
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41889
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 08.07.21 - 08:30
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Искак Исергепов родился 12 июля 1936 года в Кустанайской области в многодетной семье, старшим из 9 детей. В феврале 2021 года Искак Наушинович ушел из жизни, не дожив несколько месяцев до 85 лет. Дочь почетного гражданина Костанайской области Искака Исергепова - о его жизни и судьбе.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
513
Re: Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 09.07.21 - 09:49
#15
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Цитата:
abaika95:
Абай писал-язык был развит Жамбыл Жабаев писал патриотичные советские стихи-язык был развит Есенберлин написал Кочевников-язык был развит Ауезов,Сатпаев работали,все было развито

Вам про Фому, а вы про Ерёму. Это такие методы работы? Никто не говорит о литературном языке, который, несомненно, был развит. Речь о языке научном, требующем развитой терминологии. А этого-то и не было. Извините, но начало развития научного казахского языка на моих глазах происходило. Помню, как ожесточённо спорили две молодые преподавательницы, вынужденные мучиться с переводом на казахский лекций по физиологии человека. Они не могли сойтись, например, как перевести слово "ткань" или "клетка". Вы понимаете, что речь не о тех тканях, которые идут на пошив одежды. :-)И это самое простое, а что говорить о более сложных понятиях! Сейчас, надеюсь, всё устаканилось и больше о терминах не спорят.
Русский же давно был для этого приспособлен во многом потому, что предал свои старославянские корни ради слов с включением корней из романо-германских языков. То есть, по сути такая лёгкая латинизация, уже проходила на протяжении веков и послужила тому, что русский стал гибче и развитей.
Вот и всё, никто тут ничего не принижает, не надо вставать в позу загнобленного и репрессированного.
И не передёргивайте, пожалуйста. Вам же говорят о научном языке, а не о литературном. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22164
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 09.07.21 - 12:07
#16
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Цитата:
Елена Пикельная:
Мухи отдельно, котлеты отдельно.

А абайка, любитель - мух, с котлетами. Вместе... :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8606
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 09.07.21 - 17:29
#17
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Цитата:
dvb:
Предлагаю отправить его полечиться у врача, который закончил мед на на казахском языке. Посмотрим на результаты

Тяфкальшик из России что-то предлагает?)))
Удивительно Цитата:
таноми52:
"Сказывай,дЕвица, сказывай!" Сам то веришь в свою писанину?

Тоесть по твоему до 1960 года казахского языка небыло? На каком же языке тогда твои предки тут землю в аренду брали у местных? Если русскому языку учили только в институтах))
Цитата:
таноми52:
Кстати, о Джамбуле Это был такой огромный советский фейк!

Не может этого БЫТЬ-с
Советский фейк? И у тебя язык повернулся такое сказануть???))Цитата:
таноми52:
И почему это город Джамбул, единственный на тот момент носящий имя казаха, вдруг лишился этого имени? И стал Таразом?

Хм
А Сталинград город названный именем Сталина и его перимеровали тоже потомучто фейк?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22164
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 09.07.21 - 17:38
#18
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Цитата:
abaika95:
именем Сталина и его перимеровали

Ответь, на вопрос. Почему в Тараз?... ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8606
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 09.07.21 - 17:39
#19
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Цитата:
Елена Пикельная:
Вам про Фому, а вы про Ерёму. Это такие методы работы? Никто не говорит о литературном языке, который, несомненно, был развит. Речь о языке научном, требующем развитой терминологии.

Ну а почему не развивали?
Почему высшие учебные заведения обучали людей только на русском языке? Почему не готовили Нацкадры чтобы потом те обучали и готовили языковую базу под производственный язык? Главное как мы вам тут все построили и научили, кричать любим а как дело конкретно касается примеров так языки сразу в опу засовывают)
Цитата:
Елена Пикельная:
Русский же давно был для этого приспособлен во многом потому, что предал свои старославянские корни ради слов с включением корней из романо-германских языков. То есть, по сути такая лёгкая латинизация, уже проходила на протяжении веков и послужила тому, что русский стал гибче и развитей.

Русский стал гибче и развитей и поэтому сейчас в мире правит английский,немецкий,китайский и японский
Понятно
Цитата:
Елена Пикельная:
Вот и всё, никто тут ничего не принижает, не надо вставать в позу загнобленного и репрессированного

Это большинства поуеховших любимая поза) их тут гнобили,били и насиловали тапками) поэтому они и уехали
А Я просто не понимаю тут криков про самую справедливую страну на свете а потом выясняется что без знания русского языка (развитого,гибкого почти арийского) нельзя было работать врачом даже в своей республике
Дискриминация же обыкновенная
Была? По факту была
И точка.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8606
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 09.07.21 - 17:44
#20
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Цитата:
drakon:
Ответь, на вопрос. Почему в Тараз?.

на почитай там же можешь оттопырить пальчик и пройти по ссылочке и прочитать Про Жамбыл Жабаева
Все теории и критику
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12303
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 09.07.21 - 18:26
#21
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казахи как в прошлом веке,
так и сейчас к своему языку относятся наплевательски. современным казахом он не нужен. это очевидно.
не учат его они и не знают.
ну записали в конституцию, надписи над гос органами и все.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
311
Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 09.07.21 - 18:33
#22
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Понаехавший из штанов выпрыгивает доказывая свою нужность и патриотичность :lol: Патриотичный такой нужник)))
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2122
Re: Спасал жизни, работал над Конституцией
Отправлено: 09.07.21 - 19:01
#23
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Цитата:
abaika95:
Не дали возможности обучаться на своем языке А заставили изучать русский если он хочет выбиться в люди в той стране.

Цитата:
abaika95:
потомки рабов пытались навязать свою социальную культуру рабства (колхозы,агитацию,доносы) другим нациям которые и не знали что такое рабство.....

Ну и "МамКо" ты абайка, и диагноз этот неизличим.
Статья про хирург высшей категории, про прекрасного человека, спавшего не мало жизней, который развивал здравоохранение на территории кустанайщины.
А ты, как вшивый о бане. :-o
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