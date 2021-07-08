Отправлено: - 17:29

dvb:

Предлагаю отправить его полечиться у врача, который закончил мед на на казахском языке. Посмотрим на результаты

таноми52:

"Сказывай,дЕвица, сказывай!" Сам то веришь в свою писанину?

таноми52:

Кстати, о Джамбуле Это был такой огромный советский фейк!

таноми52:

И почему это город Джамбул, единственный на тот момент носящий имя казаха, вдруг лишился этого имени? И стал Таразом?

Цитата:Тяфкальшик из России что-то предлагает?)))Удивительно Цитата:Тоесть по твоему до 1960 года казахского языка небыло? На каком же языке тогда твои предки тут землю в аренду брали у местных? Если русскому языку учили только в институтах))Цитата:Не может этого БЫТЬ-сСоветский фейк? И у тебя язык повернулся такое сказануть???))Цитата:ХмА Сталинград город названный именем Сталина и его перимеровали тоже потомучто фейк?