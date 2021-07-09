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≡ «Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41885
«Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
Отправлено: 09.07.21 - 12:53
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28 декабря 2020 года, около 14.00, 56-летний Сергей ВАРЕНКО, управляя автобусом «Mercedes-Benz» маршрута № 38, на пр. Назарбаева, в 150 метрах от надземного перехода (район ТРЦ "Костанай плаза"), сбил 80-летнюю Жамал Сексенбаеву.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1197
Re: «Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю...
Отправлено: 09.07.21 - 16:24
#15
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Сказочный судья да и прокурор. Именно в этом случае виноваты безмозглые проектировщик и заказчик (акимат), которые расположили жилой микрорайон через дорогу от крупного ТРЦ, а надземный пешеходный переход сделали в 150 метрах в стороне.

Поставьте себя на место 80-летней женщины. Ей предлагают зимой (!) пойти 150 метров туда, вскарабкаться на надземный переход, спуститься по скользкой лестнице, пройти ещё 150 метров назад, а уже затем продолжить свой путь. Пойдёт она? Конечно нет! Понятно любому, что в этом месте люди будут перебегать дорогу и всегда здесь будут ДТП.

Водитель в чём виноват? Пешеходы на проезжей части находиться не имеют права, только пересекать её в установленных местах. Мне кажется, стоит подавать апелляцию.
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