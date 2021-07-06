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≡ "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41885
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 17:53
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На переговоры с властями удалось пройти примерно сотне человек. Часть собравшихся беспокоились о последствиях принудительной вакцинации для бизнеса и наемных работников, а другая часть и вовсе считала прививку попыткой «уничтожить человечество».
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
172
Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 08.07.21 - 02:20
#120
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Цитата:
Елена Пикельная:
Поэтому знаю и о лисах и о дворняжках. И уж точно больше чем вы. И лучше чем вы. И полнее, чем вы.

Не верю!©
А так то я не просто желаю, я и есть ЛИЦО эпидемиологического форума :lol:, и вообще солнце вращается вокруг земли- поэтому существуют день и ночь!))))
ответ в вашем ключе
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7273
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 08.07.21 - 19:24
#121
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Цитата:
N0name:
ответ в вашем ключе

Да ну, да нет же. Ну не может же быть. Опять Иа ничего понять не может. :lol: Цитата:
N0name:
я и есть ЛИЦО эпидемиологического форума

Вы бы уже определились, не то борщевик, не то чертополох, а теперь вот лицо целое. :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2465
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 09.07.21 - 15:55
#122
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Цитата:
Vit:
А кто вам сказал что мы не селекция! Например с марсианами? Вы оригинал человека видели? )



Рассмешил!
стопитсот :lol:
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