Отправлено: - 02:20

Елена Пикельная:

Поэтому знаю и о лисах и о дворняжках. И уж точно больше чем вы. И лучше чем вы. И полнее, чем вы.

Цитата:Не верю!©А так то я не просто желаю, я и есть ЛИЦО эпидемиологического форума, и вообще солнце вращается вокруг земли- поэтому существуют день и ночь!))))ответ в вашем ключе