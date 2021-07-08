Как сообщил и. о. руководителя управления здравоохранения Рустем АЙТБАЕВ, на 7 июля в области есть 217 доз отечественной вакцины «QazVac», 892 дозы первого компонента арабской вакцины «Hayat-Vax» и 2 241 доза первого компонента китайской «CoronaVac». Источник:
«Ни одна вакцина и ни один производитель не гарантируют, что при встрече с вирусом [организм] — особенно если у вас ослабленный иммунитет, если вы вели неправильный образ жизни или перед этим перенесли какую-то другую респираторную инфекцию — не отреагирует легкой формой болезни. Это так и есть, и к этому надо быть готовым», — отметила глава Роспотребнадзора.
Минздрав назвал неизвестным уровень защиты вакцины от заражения COVID-19 Насколько вакцина предохраняет от заражения коронавирусом и предотвращает его передачу другим людям, до конца неизвестно, отметил Минздрав. В связи с этим в ведомстве призвали соблюдать санитарные меры, в том числе носить маски
Понятно что в самой статье начинают размазывать черное по мягкому, как обычно. Я ни за, ни против, я в палатке (как в анекдоте), мне все равно.
892 дозы первого компонента арабской вакцины «Hayat-Vax»
Я только вчера ходил в 3 поликлинику на разведку и мне сказали, что Hayat-Vax оставлен только для тех, кому вторую прививку им делать нужно p/s на разведку ходил как раз по тому поводу, что были слухи, что нет этой вакцины сейчас, а я первый укол ей делал и 16 июля нужно вторую прививку сделать.
юля елиссева: Когда появится таки возможность привиться Пфайзером, Джнонсоном или Модерной?
В ближайший год, видимо, не появится. Главная причина - никто эту вакцину просто не продаст сюда! США привили 180 миллионов своего населения и сейчас пошла вспышка в штатах, где сильны антипрививочные населения. Сейчас туда нужны десятки миллионов доз и начинается вакцинация детей. Им нужно еще порядка ста миллионов доз только себе, кто же продавать то будет...
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