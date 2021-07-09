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«Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
«Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41885
«Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
Отправлено: 09.07.21 - 12:53
28 декабря 2020 года, около 14.00, 56-летний Сергей ВАРЕНКО, управляя автобусом «Mercedes-Benz» маршрута № 38, на пр. Назарбаева, в 150 метрах от надземного перехода (район ТРЦ "Костанай плаза"), сбил 80-летнюю Жамал Сексенбаеву.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.12
- Сообщений:
- 1504
Re: «Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю...
Отправлено: 09.07.21 - 12:53
Что-то тут не так. Бабка шла в неположеном месте и закономерно оказалась под колесами. А виноват водитель автобуса, да еще так виноват, что посадили..
Re: «Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю...
Отправлено: 09.07.21 - 13:05
Цитата:
Я уже, ваще ничему не - удивляюсь...
JereK:
Что-то тут не так.
Что-то тут не так.
Я уже, ваще ничему не - удивляюсь...
Re: «Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю...
Отправлено: 09.07.21 - 13:44
Какое правило нарушил водитель автобуса?
«Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
Отправлено: 09.07.21 - 13:46
Цитата:
Ты думаешь, что судьи, прокуроры,
в КОстанае, ПДД - знают?...
гражданин СССР:
Какое правило нарушил водитель автобуса?
Какое правило нарушил водитель автобуса?
Ты думаешь, что судьи, прокуроры,
в КОстанае, ПДД - знают?...
«Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
Отправлено: 09.07.21 - 13:53
Цитата:
Я думаю, что в Костанае можно загреметь в колонию только за то, что сел за руль автобуса
drakon:
судьи, прокуроры, в КОстанае, ПДД - знают?
судьи, прокуроры, в КОстанае, ПДД - знают?
Я думаю, что в Костанае можно загреметь в колонию только за то, что сел за руль автобуса
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10333
«Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
Отправлено: 09.07.21 - 13:59
Цитата:
[Исправлено: Vit, 09.07.2021 - 13:42]
JereK:Цитата:
гражданин СССР:На моей памяти это уже третий человек которого сажают. Уже были аналогичные случаи в городе, когда сбивали людей на дорогах НЕ НА ПЕШЕХОДНЫХ переходах . Всех посадили. Мотивируя очень хитрым способом, а именно! Если водитель мог избежать столкновение но не смог этого сделать его делают виновным. А В данном случаи прокурор нашел причину посадить Сергея тем что он якобы ехал 30 км/час и мог избежать наезд на женщину. Вот такие у нас законы. И кстати сумма компенсации в статье не верная. Там другая цифра.
[Исправлено: Vit, 09.07.2021 - 13:42]
«Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
Отправлено: 09.07.21 - 14:12
Цитата:
Это ещё при СССР - было.
Хитрый пункт, в ПДД...
Vit:
Вот такие у нас законы.
Вот такие у нас законы.
Это ещё при СССР - было.
Хитрый пункт, в ПДД...
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 626
Re: «Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю...
Отправлено: 09.07.21 - 14:14
НЕ справедливо. Едешь по правилам и всё равно в тюрьму?! Ну бред же. А если она это сделала самоубийство? Бедный мужик,взяли и жизнь поломали.
«Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
Отправлено: 09.07.21 - 14:18
Цитата:
Сабыр, ты о чём, это?...
Сабыр:
НЕ справедливо.
НЕ справедливо.
Сабыр, ты о чём, это?...
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 626
«Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
Отправлено: 09.07.21 - 14:26
Цитата:
О тебе,зачем они тебе жизнь поломали заманив в свою Гейманию
drakon:
ты о чём, это?...
ты о чём, это?...
О тебе,зачем они тебе жизнь поломали заманив в свою Гейманию
«Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
Отправлено: 09.07.21 - 14:51
Цитата:
Достойный - ответ. абайкинский...
Сабыр:
заманив в свою Гейманию
заманив в свою Гейманию
Достойный - ответ. абайкинский...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4732
Re: «Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю...
Отправлено: 09.07.21 - 15:02
Прокурор просит год, а судья даёт три. Очень странно, ведь водитель автобуса не летел как те полицай на трассе, к тому же бабке похер было на правила движения , видимо думала не трамвай, объедешь...
I
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.20
- Сообщений:
- 16
Re: «Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю...
Отправлено: 09.07.21 - 15:31
В чем вина водителя? Правила должны соблюдать все: и водители, и пешеходы. Сделали крайним водителя. А пешеходы как перебегали в том месте улицу, так и продолжают. Будут новые жертвы?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 635
Re: «Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю...
Отправлено: 09.07.21 - 15:36
Судья не правильно сделал. Бог накажет
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