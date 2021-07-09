Отправлено: - 13:59

JereK:

гражданин СССР:

Цитата:Цитата:На моей памяти это уже третий человек которого сажают. Уже были аналогичные случаи в городе, когда сбивали людей на дорогах НЕ НА ПЕШЕХОДНЫХ переходах . Всех посадили. Мотивируя очень хитрым способом, а именно! Если водитель мог избежать столкновение но не смог этого сделать его делают виновным. А В данном случаи прокурор нашел причину посадить Сергея тем что он ехал 30 км/час и мог избежать наезд на женщину. Вот такие у нас законы. И кстати сумма компенсации в статье не верная. Там другая цифра.