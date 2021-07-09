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≡ «Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41883
«Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
Отправлено: 09.07.21 - 12:53
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28 декабря 2020 года, около 14.00, 56-летний Сергей ВАРЕНКО, управляя автобусом «Mercedes-Benz» маршрута № 38, на пр. Назарбаева, в 150 метрах от надземного перехода (район ТРЦ "Костанай плаза"), сбил 80-летнюю Жамал Сексенбаеву.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1504
Re: «Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю...
Отправлено: 09.07.21 - 12:53
#1
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Что-то тут не так. Бабка шла в неположеном месте и закономерно оказалась под колесами. А виноват водитель автобуса, да еще так виноват, что посадили..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22159
Re: «Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю...
Отправлено: 09.07.21 - 13:05
#2
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Цитата:
JereK:
Что-то тут не так.

Я уже, ваще ничему не - удивляюсь... ;-)
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
310
Re: «Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю...
Отправлено: 09.07.21 - 13:44
#3
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Какое правило нарушил водитель автобуса?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22159
«Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
Отправлено: 09.07.21 - 13:46
#4
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Цитата:
гражданин СССР:
Какое правило нарушил водитель автобуса?

Ты думаешь, что судьи, прокуроры,
в КОстанае, ПДД - знают?... :-o
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
310
«Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
Отправлено: 09.07.21 - 13:53
#5
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Цитата:
drakon:
судьи, прокуроры, в КОстанае, ПДД - знают?

Я думаю, что в Костанае можно загреметь в колонию только за то, что сел за руль автобуса
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10333
«Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
Отправлено: 09.07.21 - 13:59
#6
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Цитата:
JereK:
Цитата:
гражданин СССР:
На моей памяти это уже третий человек которого сажают. Уже были аналогичные случаи в городе, когда сбивали людей на дорогах НЕ НА ПЕШЕХОДНЫХ переходах . Всех посадили. Мотивируя очень хитрым способом, а именно! Если водитель мог избежать столкновение но не смог этого сделать его делают виновным. А В данном случаи прокурор нашел причину посадить Сергея тем что он ехал 30 км/час и мог избежать наезд на женщину. Вот такие у нас законы. И кстати сумма компенсации в статье не верная. Там другая цифра.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22159
«Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю автобуса, сбившему насмерть пенсионерку, вынесли в Костанае
Отправлено: 09.07.21 - 14:12
#7
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Цитата:
Vit:
Вот такие у нас законы.

Это ещё при СССР - было.
Хитрый пункт, в ПДД... :-o
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
624
Re: «Я делал все, чтобы этого не произошло» - Приговор водителю...
Отправлено: 09.07.21 - 14:14
#8
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НЕ справедливо. Едешь по правилам и всё равно в тюрьму?! Ну бред же. А если она это сделала самоубийство? Бедный мужик,взяли и жизнь поломали.
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