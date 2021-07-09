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≡ Карту сёл, в которых есть проблемы с питьевой водой, представила Народная партия Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41883
Карту сёл, в которых есть проблемы с питьевой водой, представила Народная партия Казахстана
Отправлено: 09.07.21 - 13:32
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Народная партия Казахстана представила интерактивную карту сёл, в которых есть проблемы с питьевой водой. Карта была создана на основании данных аналитического проекта "Красный автобус", в рамках которого члены партии объезжали регионы страны.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2190
Re: Карту сёл, в которых есть проблемы с питьевой водой,...
Отправлено: 09.07.21 - 13:32
#1
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Почему на карте нет города Затобыловки?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22159
Re: Карту сёл, в которых есть проблемы с питьевой водой,...
Отправлено: 09.07.21 - 13:34
#2
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Ну, зачем, вода в деревнях?
Идите на речку, пейте,
стирайтесь. Да, абайка?... ;-)
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
310
Re: Карту сёл, в которых есть проблемы с питьевой водой,...
Отправлено: 09.07.21 - 13:50
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Почему на карте нет города Затобыловки?

Ну это же карта сёл, а Тобыл целый город 8-)
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