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Карту сёл, в которых есть проблемы с питьевой водой, представила Народная партия Казахстана
Карту сёл, в которых есть проблемы с питьевой водой, представила Народная партия Казахстана
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