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≡ «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41883
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 08.07.21 - 21:06
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Если останется такой темп заболеваемости, то есть все предпосылки, что в скором времени мы можем перейти в «красную зону», - подчеркнул заместитель руководителя ДСЭК Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12302
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 09.07.21 - 08:56
#15
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Цитата:
KOS77:
Да уж, цифры и впрямь странные!? 3350 доз на 181 пункт вакцинации, получается каждый пункт готов принять 18 человек в день и


внимательно читайте. количество спутника не указывается.
а его немерено.
и вакцинируются в основной массе им.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2190
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 09.07.21 - 09:32
#16
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Когда появится таки возможность привиться Пфайзером, Джнонсоном или Модерной?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2190
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 09.07.21 - 09:35
#17
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Или вакцины производства США и Западной Европы, у нас как и в России, только для избранных? Россияне таки закупили 200 тысяч доз Пфайзера. Только в обычных поликлиниках его нет.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
134
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 09.07.21 - 09:49
#18
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Цитата:
Как сообщил и. о. руководителя управления здравоохранения Рустем АЙТБАЕВ, на 7 июля в области есть 217 доз отечественной вакцины «QazVac», 892 дозы первого компонента арабской вакцины «Hayat-Vax» и 2 241 доза первого компонента китайской «CoronaVac». Источник:

7 июля звонил по поликлиникам Костаная, кроме Спутника ничего нет. CoronaVac есть только в пятой поликлинике, и то только для приписанных к поликлинике.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
134
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 09.07.21 - 09:51
#19
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Где в Костанае есть выбор?
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Thinker
§ Thinker
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.04.12
Сообщений:
606
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 09.07.21 - 10:27
#20
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Просто к сведению

Минздрав России назвал неизвестным уровень защиты вакцины от заражения COVID-19

www.rbc.ru/society/03/07/2021/60dfcb1e9a794775ce08a6ab

[Исправлено: Thinker, 09.07.2021 - 10:40]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14118
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 09.07.21 - 10:44
#21
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Цитата:
Thinker:
Минздрав России назвал неизвестным уровень защиты вакцины от заражения COVID-19

А теперь читаем дальше:
Цитата:
«Ни одна вакцина и ни один производитель не гарантируют, что при встрече с вирусом [организм] — особенно если у вас ослабленный иммунитет, если вы вели неправильный образ жизни или перед этим перенесли какую-то другую респираторную инфекцию — не отреагирует легкой формой болезни. Это так и есть, и к этому надо быть готовым», — отметила глава Роспотребнадзора.

Подробнее на РБК:

И это речь не о вакцинах от коронавируса, а обо всех.
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Thinker
§ Thinker
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.04.12
Сообщений:
606
«Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно привиться сейчас в Костанае?
Отправлено: 09.07.21 - 11:04
#22
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Цитата:
И это речь не о вакцинах от коронавируса, а обо всех.

Источник:

Читаем заголовок статьи

Минздрав назвал неизвестным уровень защиты вакцины от заражения COVID-19
Насколько вакцина предохраняет от заражения коронавирусом и предотвращает его передачу другим людям, до конца неизвестно, отметил Минздрав. В связи с этим в ведомстве призвали соблюдать санитарные меры, в том числе носить маски

Понятно что в самой статье начинают размазывать черное по мягкому, как обычно.
Я ни за, ни против, я в палатке (как в анекдоте), мне все равно.

[Исправлено: Thinker, 09.07.2021 - 11:05]
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
925
Re: «Выбор у пациента имеется» - Какими вакцинами можно...
Отправлено: 09.07.21 - 12:50
#23
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Цитата:
892 дозы первого компонента арабской вакцины «Hayat-Vax»

Я только вчера ходил в 3 поликлинику на разведку и мне сказали, что Hayat-Vax оставлен только для тех, кому вторую прививку им делать нужно
p/s на разведку ходил как раз по тому поводу, что были слухи, что нет этой вакцины сейчас, а я первый укол ей делал и 16 июля нужно вторую прививку сделать.
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