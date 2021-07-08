Отправлено: - 08:56

KOS77:

Да уж, цифры и впрямь странные!? 3350 доз на 181 пункт вакцинации, получается каждый пункт готов принять 18 человек в день и

Цитата:внимательно читайте. количество спутника не указывается.а его немерено.и вакцинируются в основной массе им.